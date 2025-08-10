La Bbc tenta di mettere una pezza dopo la bufera per la ricetta scandalosa della cacio e pepe: ora si affida ai cuochi romani

Burro e parmigiano tra gli ingredienti avevano fatto infuriare gli chef nostrani. L'emittente inglese cerca di recuperare

Dopo aver scatenato l’ira degli chef italiani per aver pubblicato una ricetta della cacio e pepe con burro e parmigiano al posto del pecorino, la Bbc prova a mettere una pezza. L’emittente britannica è, infatti, tornata con un nuovo servizio sull’argomento in cui spiega le ragioni della scelta e raccoglie la voce di alcuni ristoratori romani, segnando una mezza marcia indietro. Tutto è iniziato nei giorni scorsi con la pubblicazione di una versione semplificata del celebre piatto romano sul sito della Bbc GoodFood, pensata – chiariscono ora dalla Bbc – «per i cuochi casalinghi britannici e basata su ingredienti facilmente reperibili nel Regno Unito». La sostituzione del pecorino con il parmigiano e l’aggiunta di burro avevano provocato una reazione furiosa nel nostro Paese, con accuse di snaturamento della tradizione. Anche la federazione Fiepet Confesercenti aveva manifestato il proprio disappunto pubblicamente.

La Bbc ora ascolta i cuochi romani

Per cercare di calmare le acque, GoodFood ora spiega di aver contattato la federazione Fiepet Confesercenti per chiarire le motivazioni dietro la ricetta e ha invitato a fornire una versione autentica da pubblicare sul sito. Nel nuovo servizio, la Bbc dà voce anche a diversi cuochi romani. È il caso, ad esempio, di Maurizio e Loredana, che sottolineano come non si possa chiamare cacio e pepe una pasta con burro, olio e panna. «Se cambiamo gli ingredienti fondamentali, diventa un piatto diverso», spiegano i cuochi alla Bbc. Concorda Nicola, che gestisce un’attività nella Capitale: «La cacio e pepe non si fa con la panna, la panna è per i dolci. Per l’amor del cielo. Chi usa la panna non sa cosa significhi cucinare».