Lampedusa, barca di migranti si ribalta al largo dell’isola: almeno 20 morti

Al momento non sono stati resi noti né il numero complessivo delle persone a bordo né le cause del ribaltamento

Nuova tragedia nel Mediterraneo. Un barchino carico di migranti si è ribaltato oggi al largo di Lampedusa. Secondo le prime informazioni, é di almeno 20 morti il bilancio del naufragio al largo dell’isola. Secondo le prime informazioni, sarebbero tra i 70 e gli 80 i superstiti. Le operazioni di recupero sono però ancora in corso. I cadaveri, già imbarcati su alcune motovedette, dovrebbero giungere in porto fra un paio d’ore.

Le operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso, rese difficili dalle condizioni del mare e dalla posizione dell’imbarcazione, sono in corso con il coordinamento della Guardia Costiera. Sul posto sono impegnate motovedette e mezzi di salvataggio, mentre da terra si sta predisponendo l’accoglienza per i superstiti. Al momento non sono stati resi noti né il numero complessivo delle persone a bordo né le cause del ribaltamento.

In aggiornamento