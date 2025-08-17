Capri, l’incredibile lite tra barcaioli sotto gli occhi dei turisti: uno vola in mare dopo un ceffone – Il video

Lo scontro per l'accesso alla Grotta Azzurra nel giorno di Ferragosto. Il deputato Borrelli (Avs): «Denunciamo da tempo i disservizi»

Momenti di alta tensione si sono verificati nelle acque antistanti la Grotta Azzurra di Capri. L’episodio risale al giorno di Ferragosto. Due barcaioli della cooperativa Battellieri Capresi, incaricata di gestire gli accessi alla celebre attrazione turistica, sono venuti alle mani davanti agli occhi dei turisti. Dopo un battibecco ia base di parole grosse, uno dei due protagonisti è stato colpito con un ceffone che lo ha fatto cadere in mare, tra lo stupore dei presenti e gli smartphone pronti a immortalare l’accaduto. A riportare l’accaduto è stato il deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso un video del litigio catturato da uno dei presenti.

Borrelli (Avs): «Code record e mazzette per la Grotta»

«Quando abbiamo denunciato le serie criticità nella gestione degli accessi alla Grotta Azzurra, con danni d’immagine enormi per uno degli attrattori turistici più importanti al mondo, la questione è stata minimizzata dal sindaco e da alcuni associati alla cooperativa battellieri che avevano parlato di video datati e di una normalità nella gestione del servizio», ha scritto Borrelli in un lungo post sui social. «Purtroppo i fatti dimostrano ancora una volta che avevamo ragione nel lanciare l’allarme per la gestione di un servizio a dir poco discutibile, con mazzette a nero per saltare le file e turisti costretti ad aspettare ore vedendosi scavalcati dagli ultimi arrivati. Mi aspetto le scuse dopo questo episodio e, soprattutto, atti concreti per evitare nuovi vergognosi episodi. Il presidente della cooperativa battellieri ha affermato che prenderà provvedimenti, staremo a vedere», ha concluso.