Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerTurismoVladimir Putin
ATTUALITÀDrogaPadovaVeneto

Colf mangia una fetta di torta dei padroni di casa, ma dentro c’è l’hashish: 52enne finisce in ospedale

22 Agosto 2025 - 21:47 Ugo Milano
embed
torta hashish
torta hashish
Doveva essere uno spuntino, ma è finito nel peggiore dei modi: il racconto della donna ai medici

Una collaboratrice domestica di 52 anni è stata ricoverata all’ospedale di Abano, in provincia di Padova, dopo aver mangiato, senza saperlo, una torta all’hashish trovata nel frigorifero dell’abitazione dove lavora, a Tencarola di Selvazzano. La donna, durante una pausa mercoledì mattina 20 agosto, ha assaggiato una fetta del dolce preparato dal proprietario di casa per una festa privata. Ma dopo pochi minuti ha iniziato ad accusare un forte malessere ed è stata costretta a recarsi in pronto soccorso. Gli esami clinici hanno confermato la presenza di tracce di sostanza stupefacente nel sangue.

Il racconto della colf

I sanitari hanno subito avvisato i carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza della 52enne. La donna ha precisato di non aver mai fatto uso di droghe e di aver preso semplicemente una fetta della torta che si trovava in frigo. Una pattuglia dell’Arma si è quindi recata nell’abitazione per un controllo: in cucina è stato trovato il dolce corretto con hashish ed è stato sequestrato. Il padrone di casa, messo di fronte alle proprie responsabilità, ha ammesso di averlo preparato personalmente. La colf, dopo le cure, si è ripresa ed è tornata a casa.

Foto di copertina da archivio

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Hallissey e i blitz in spiaggia che fanno tremare i balneari: «A Mondello me la sono vista brutta». Nel mirino anche i tassisti

2.

Dentro il gruppo Facebook “Mia Moglie”. Medici, professori, poliziotti: chi c’era tra gli iscritti alla pagina chiusa dalla postale

3.

«Devo fare un bonifico al figlio di Bocelli», la storia dell’anziana salvata allo sportello delle Poste: il messaggio che ha fatto partire la truffa

4.

Le Olimpiadi Milano-Cortina e l’incubo disastro dei cantieri: quali opere saranno pronte e quali solo un anno dopo i Giochi (o più in là)

5.

«Diceva che era solo un gioco», le donne si riconoscono nelle foto sul gruppo “Mia Moglie”. Dopo la chiusura, ne spuntano altri su Telegram

leggi anche
centro acquatico piscina foto generica
ESTERI

Nega l’ingresso a 150 ragazzi israeliani in un centro acquatico francese: arrestato il direttore per discriminazione

Di Ugo Milano
Donald Trump nell'Alligator Alcatraz
ESTERI

L’Alligator Alcatraz deve chiudere, l’ordine di una giudice sul carcere voluto da Donald Trump contro i migranti: la vittoria degli ambientalisti

Di Giovanni Ruggiero
Denise Zaksongo
ATTUALITÀ

Denise Zaksongo ritrovata «sana e salva», svolta sull’«avvocata dei migranti» scomparsa in Marocco: «Era in stato confusionale»

Di Giulia Norvegno
Sabotaggio Nord Stream
ESTERI

L’ex spia ucraina in vacanza in Italia e il ruolo nel sabotaggio del Nord Stream: i dubbi su Kiev e i sospetti sull’attentato a Savona

Di Giovanni Ruggiero
filippo verterame coltellata morto rissa spiaggia crotone
ATTUALITÀ

Isola Capo Rizzuto, la rissa in spiaggia finisce in tragedia: morto il 22enne accoltellato alla gola

Di Alba Romano
Milano Cortina 2026 lavori
ATTUALITÀ

Le Olimpiadi Milano-Cortina e l’incubo disastro dei cantieri: quali opere saranno pronte e quali solo un anno dopo i Giochi (o più in là)

Di Ugo Milano
marina boer
ATTUALITÀ

Leoncavallo sgomberato, la presidente delle «Mamme antifasciste» Marina Boer che deve pagare 3 milioni: «Questa non è la fine» – Il video

Di Valentina Romagnoli e Cecilia Dardana
ESTERI

Sabotaggio al gasdotto Nord Stream, arrestato a Rimini un ucraino. Chi è «Serhii K.», le accuse e perché era in Italia

Di Diego Messini
Leoncavallo
ATTUALITÀ

Milano, sfratto a sorpresa del Leoncavallo dopo 31 anni di occupazione. Esulta Salvini, protesta il sindaco Sala: «Non ci hanno avvisati» – Il video

Di Valentina Romagnoli
marah leucemia
ATTUALITÀ

Biopsia su Marah Abu Zuri: nessuna leucemia, la 19enne palestinese era denutrita. Smentita la versione di Israele

Di Ugo Milano