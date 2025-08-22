Colf mangia una fetta di torta dei padroni di casa, ma dentro c’è l’hashish: 52enne finisce in ospedale

Doveva essere uno spuntino, ma è finito nel peggiore dei modi: il racconto della donna ai medici

Una collaboratrice domestica di 52 anni è stata ricoverata all’ospedale di Abano, in provincia di Padova, dopo aver mangiato, senza saperlo, una torta all’hashish trovata nel frigorifero dell’abitazione dove lavora, a Tencarola di Selvazzano. La donna, durante una pausa mercoledì mattina 20 agosto, ha assaggiato una fetta del dolce preparato dal proprietario di casa per una festa privata. Ma dopo pochi minuti ha iniziato ad accusare un forte malessere ed è stata costretta a recarsi in pronto soccorso. Gli esami clinici hanno confermato la presenza di tracce di sostanza stupefacente nel sangue.

Il racconto della colf

I sanitari hanno subito avvisato i carabinieri, che hanno ascoltato la testimonianza della 52enne. La donna ha precisato di non aver mai fatto uso di droghe e di aver preso semplicemente una fetta della torta che si trovava in frigo. Una pattuglia dell’Arma si è quindi recata nell’abitazione per un controllo: in cucina è stato trovato il dolce corretto con hashish ed è stato sequestrato. Il padrone di casa, messo di fronte alle proprie responsabilità, ha ammesso di averlo preparato personalmente. La colf, dopo le cure, si è ripresa ed è tornata a casa.

Foto di copertina da archivio