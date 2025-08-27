Denzel Washington stupisce tutti: «Non vado più al cinema, sono stanco dei film, non li guardo più»

L'attore due volte premio Oscar lo ha dichiarato durante la promozione di Highest 2 Lowest, quinto film in cui è stato diretto da Spike Lee

Denzel Washington durante le interviste per la promozione di Highest 2 Lowest, ultimo lavoro proposto da Spike Lee, lo ha dichiarato senza mezzi termini: «Non guardo film. Davvero, non li guardo. Sono onesto: non vado al cinema e non guardo film. Sono stanco dei film». La frase è stata buttata lì in maniera scherzosa, durante una chiacchierata insieme al regista icona della New York anni ’80/’90 e A$AP Rocky, rapper anch’egli newyorkese che non disdegna deviazioni cinematografiche nel suo percorso artistico. Washington, 70 anni, ammette che probabilmente questa insofferenza è dovuta al fatto di averne girati troppi di film, oltre 40 a partire dall’esordio nel 1981 con Carbon Copy, regia di Michael Schultz, discutibilmente intitolato in Italia Il pollo si mangia con le mani.

«Gli Oscar non mi interessano»

Tre Golden Globe, un Tony Award, due premi Oscar e nessuna voglia di guardare film dunque. Nemmeno l’ipotesi di tornare protagonista nella notte più importante del cinema mondiale lo stuzzica granché. «Non sono poi così interessato agli Oscar – ha dichiarato l’attore di Mount Vernon qualche tempo fa in un podcast – La gente mi chiede dove lo tengo e io rispondo: “Beh, accanto all’altro”. Non mi sto vantando! Sto solo dicendo cosa ne penso. Non mi interessano queste cose – ha continuato – Faccio questo lavoro da molto tempo e ci sono state volte in cui ho vinto e non avrei dovuto vincere, e poi non ho vinto e avrei dovuto vincere. L’uomo dà il premio. Dio dà la ricompensa». A questo proposito, Highest 2 Lowest segna la quinta collaborazione tra Denzel Washington e Spike Lee dopo Mo’ Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) e Inside Man (2006), una collaborazione che ha portato ad una sola candidatura agli Oscar come migliore attore per Malcolm X, premio ingiustamente non consegnato nelle mani dell’attore secondo Spike Lee.

Tutto quello che c’è da sapere su Highest 2 Lowest

Il film che vede impegnati per la quinta volta insieme sul set Denzel Washington e Spike Lee, presentato fuori concorso al Festival di Cannes lo scorso 19 maggio, è un thriller poliziesco, remake di High and Low, film firmato dal maestro Akira Kurosawa nel 1963 e ispirato al romanzo del 1959 King’s Ransom di Ed McBain. La trama: quando un magnate della musica noto per avere il miglior orecchio del settore, viene preso di mira per un riscatto, si scontra con un dilemma morale che lo metterà dinanzi ad una scelta che diventa una questione di vita o di morte.