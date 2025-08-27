Ultime notizie Donald TrumpGazaJannik SinnerPensioniViolenza sulle donne
ATTUALITÀAnnegamentiComoInchiesteIncidentiLombardiaTurismo

Lago di Como, le ricerche di Sergio Corsano: per il papà scomparso in campo anche un robot subacqueo

27 Agosto 2025 - 08:51 Valentina Romagnoli
embed
papà scomparso lago di como
papà scomparso lago di como
Sergio Corsano, 55 anni, si è tuffato lunedì 25 agosto per tentare di salvare i figli piccoli e non è più riemerso. Le correnti del Lario lo avrebbero risucchiato

Le acque del Lago di Como continuano a restituire soltanto silenzio. Dal pomeriggio di lunedì 25 agosto non si hanno più notizie di Sergio Corsano, 55 anni, turista tedesco, scomparso dopo essersi tuffato per salvare i suoi due figli piccoli. L’uomo, che i soccorritori definiscono già «papà eroe», non è più riemerso, mentre i bambini sono stati tratti in salvo. La scena è avvenuta davanti agli occhi della compagna e madre dei due, impotente.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, la famiglia aveva noleggiato una barca per una gita sul versante lecchese del Lario, all’altezza di Dorio. I due bambini si erano tuffati per fare il bagno, ma le correnti li hanno subito messi in difficoltà, impedendo loro di rientrare a bordo. Corsano non ha esitato: si è lanciato in acqua per raggiungerli, riuscendo a sostenerli fino all’arrivo dei soccorsi, ma lui non è più tornato a galla. A dare l’allarme sono stati alcuni turisti presenti sulla spiaggia che hanno assistito alla scena e visto l’uomo scomparire sott’acqua per non riemergere più.

Il dispositivo dei soccorsi

Scattato l’allarme, le ricerche si sono estese subito a un ampio tratto del lago, tra Dorio e Dongo. Il coordinamento è affidato alla Guardia Costiera di Menaggio, che opera insieme a carabinieri, guardia di finanza, polizia e vigili del fuoco. In campo ci sono i nuclei sommozzatori di Milano, Como e Lecco, con il supporto di un elicottero della Marina Militare decollato da Luni (La Spezia), motovedette della Guardia Costiera, unità della Polizia di Stato e imbarcazioni della Finanza. Anche i sanitari del 118 di Bellano hanno partecipato con l’idroambulanza, restando in presidio lungo la riva. Nelle prime ore si è tentata la perlustrazione subacquea con telecamere capaci di spingersi tra i 40 e i 90 metri di profondità, ma senza risultati.

L’impiego del Rov e le indagini

Da mercoledì 27 agosto le operazioni entreranno in una fase più tecnica grazie al Rov (Remotely Operated Vehicle), un robot telecomandato arrivato da Cagliari. Lo strumento consente di esplorare i fondali fino a oltre 200 metri di profondità, un livello che nessun sommozzatore potrebbe raggiungere in sicurezza. Le manovre richiedono infatti grande cautela: il tratto di lago non è stato interdetto, ma l’area è costantemente vigilata per garantire ai vigili del fuoco condizioni di lavoro sicure. Parallelamente alle ricerche, la Guardia Costiera ha già informato la Procura di Lecco. Spetterà al pubblico ministero di turno raccogliere gli elementi utili a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, sebbene la sequenza appaia già piuttosto chiara ai testimoni.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Venezia, turista americana insegue e blocca per i capelli una borseggiatrice: le immagini diventano virali – Il video

2.

I poliziotti che facevano lavori in nero durante il servizio a Torino

3.

«In questo cono per mio figlio c’è poco gelato». Cliente perde le staffe e colpisce il gelataio rompendogli il dente

4.

Preso lo stupratore del parco di Tor Tre Teste a Roma, in giro ancora con lo stesso cappello. L’arresto vicino alla stazione Termini: «Ero drogato»

5.

L’infermiera che ha scoperto il gruppo “Mia Moglie”: «Un seno e le volgarità, ma tutte insieme possiamo fermarli»

leggi anche
bambino-morto-piscina-caduta
ATTUALITÀ

Ragusa, bimbo di 2 anni sfugge ai genitori e annega nella piscina di casa

Di Ugo Milano
adda morto giovane
ATTUALITÀ

Tuffi fatali nell’Adda e nel Ticino, altri due ventenni annegati in Lombardia. E un terzo è disperso

Di Ugo Milano
lago sinizzo annegamento
ATTUALITÀ

Si tuffa e annega nel lago Sinizzo, muore studente di 21 anni in Abruzzo. L’ipotesi di una congestione

Di Cecilia Dardana