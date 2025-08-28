Il video con Aubrey Plaza che “ringrazia” il Diavolo è una gag del 2012

Le condivisioni social fanno intendere che il ringraziamento sia reale e non un'interpretazione comica

Circola un reel in cui l’attrice Aubrey Plaza sembra ringraziare «il diavolo e tutti i signori oscuri» di fronte a una platea di attori famosi, mentre si trova sul palco affiancata dai colleghi Nick Offerman e Chris Pratt. Il video viene rilanciato con scritte come «non lo nascondono più», insinuando che si tratti di un’ammissione satanica. In realtà, si tratta di un’interpretazione comica risalente al 2012.

Per chi ha fretta

Non è un discorso reale, ma una gag comica del 2012.

Plaza ritirava un premio a nome della collega Amy Poehler.

Si tratta di umorismo dark, in linea con il personaggio April Ludgate interpretato da Plaza nella serie “Parks and Recreation“.

Analisi

Il video viene condiviso con scritte come «non lo nascondono più», per suggerire che le star di Hollywood diffondano messaggi satanici.

Nel filmato Aubrey Plaza pronuncia queste parole: «A nome di Amy, vorrei, um, ringraziare il diavolo e tutti i signori oscuri che le hanno dato questo premio e le hanno permesso di banchettare sulla carne degli innocenti».

Il contesto reale del video

Il filmato originale risale al 2012 ed è noto con il titolo “Aubrey Plaza Parks and Recreation Devil Satan Speech“. Aubrey Plaza stava ritirando un premio a nome di Amy Poehler durante una cerimonia dei “Critics’ Choice Television Awards” del 2012, interpretando un discorso volutamente assurdo e macabro in linea con il personaggio che lei stessa interpreta nella serie televisiva “Parks and Recreation”.

Nel video, insieme a lei, ci sono Nick Offerman e Chris Pratt, anche loro protagonisti del cast della serie.

Il New Yorker, in un articolo dedicato a Plaza nel 2023, cita proprio questo episodio come esempio delle sue gag eccentriche, definendola un’attrice nota per il suo umorismo dark e per discorsi surreali a eventi pubblici:

Her antics in interviews and at awards shows—as when she made an acceptance speech on Amy Poehler’s behalf in which she thanked “the Devil and all the dark lords”

Conclusioni

Il reel non mostra Aubrey Plaza che ringrazia davvero il diavolo. Si tratta di un momento comico del 2012, quando l’attrice citò Amy Poehler con una battuta volutamente surreale.

