Tentato furto nella villa di Valentino, c’è un colpo di scena: il vigilante eroe sarebbe in realtà il basista

I fatti risalgono al 7 luglio scorso. Quello che sembrava un gesto eroico sembra esser diventato tutt'altro

Due mesi fa un vigilante era riuscito a metter in fuga una banda di ladri che stava per entrare nella villa di Valentino Garavani, noto stilista, situata lungo l’Appia Antica a Roma. Ma ora l’eroe che ha sparato in aria per far scappare la banda è diventato uno dei principali sospettati. A ricostruire la vicenda è il quotidiano Il Messaggero.

L’ingresso della villa romana dello stilista Valentino, sull’Appia Antica. Foto ANSA/FABIO CIMAGLIA

I due ladri, gli spari in aria e la fuga in Panda

I fatti risalgono al 7 luglio scorso, quando due ladri varcarono la recinzione della villa, convinti, forse, che fosse deserta. All’interno però c’erano sia Valentino che alcuni suoi stretti collaboratori. L’addetto alla sicurezza, forse inscenando un intervento eroico, ha sparato due colpi in aria, mettendo in fuga la coppia, scappata poi a bordo di una Fiat Panda. Fin qui sembrava un lieto fine, se non fosse che le videocamere di sorveglianza hanno fatto emergere un’altra verità. Nelle immagini si vedono i due ladri che si fanno strada, con dietro il vigilante che poi lancia i colpi in aria. Probabilmente la presenza inaspettata del padrone di casa ha fatto cambiare i piani al gruppo, ipotizzano gli inquirenti. Per ora il vigilante si è autosospeso dal suo incarico, ma al momento non sono stati presi provvedimenti di fermo. Le indagini proseguono e finora l’unico ladro identificato è un italiano del 1991, noto per un occhio di vetro.

(in copertina lo stilista Valentino e la modella Claudia Schiffer al loro arrivo al cinema Etoile nel centro di Roma nel dicembre 1996. Foto Ansa)