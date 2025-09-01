Financial Times: «Interferenze russe sull’aereo di von der Leyen, il pilota costretto ad atterrare manualmente»

Funzionari spiegano al quotidiano che domenica, all'altezza dello scalo di Plovdiv «il Gps dell'intera area aeroportuale si è spento». Così hanno dovuto utilizzare le mappe cartacee per far atterrare la presidente della Commissione Ue

Domenica pomeriggio ci sarebbe stato un presunto attacco di interferenza russa sull’aereo in cui viaggiava la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. Per tanto lo staff ha disattivato i servizi di navigazione Gps in un aeroporto bulgaro e ha fatto atterrare il velivolo della presidente della Commissione europea usando mappe cartacee. A riportare la notizia è il Financial Times.

«Il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento»

von der Leyen era diretta da Varsavia a Plovdiv. L’aereo è stato privato dei sistemi di navigazione elettronica durante l’avvicinamento all’aeroporto della città. Tre funzionari informati sull’incidente lo hanno definito un’operazione di interferenza russa, scrive l’Ft «il Gps dell’intera area aeroportuale si è spento», ha affermato uno dei funzionari. Dopo aver sorvolato l’aeroporto per un’ora, il pilota ha deciso di atterrare manualmente utilizzando mappe analogiche. «Si è trattato di un’innegabile interferenza», spiegano.

Cosa è successo: l’ipotesi del jamming

Nell’episodio si sarebbe verificato il cosiddetto jamming e spoofing Gps, che distorce o impedisce l’accesso al sistema di navigazione satellitare. Si tratta di una metodologia in uso ai servizi segreti di diversi paesi e spesso viene utilizzata in situazioni a rischio. La Russia lo ha usato in passato per congelare la vita civile, spiega il Financial Times, come negli ultimi anni, quando gli incidenti di questo tipo sono aumentati notevolmente nel Mar Baltico e negli stati dell’Europa orientale. Dopo la visita, von der Leyen ha lasciato Plovdiv sullo stesso aereo senza incidenti.