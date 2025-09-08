Meloni mette tutti a tacere: «Ho regalato a mia figlia un weekend a New York su un volo di linea. Querelo chi insinua altro»

La risposta all'interrogazione parlamentare di Italia Viva arriva in una nota di Palazzo Chigi: «Il Presidente ha diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre»

«Almeno una volta all’anno, il Presidente del Consiglio ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre». Arriva rapida e senza peli sulla lingua la risposta della premier Giorgia Meloni all’interrogazione presentata dal senatore di Italia Viva Enrico Borghi, che aveva lamentato l’assenza della leader del governo ai numerosi impegni istituzionali dello scorso weekend. Dalla camera ardente di Giorgio Armani alla Formula Uno fino al Forum di Cernobbio, infatti, l’ombra di Giorgia Meloni non si era vista nemmeno. Tanto che Borghi era arrivato a insinuare nuove vacanze in Puglia o «voli di Stato per New York».

Il weekend-regalo alla figlia: «Lo ha trascorso in veste privata»

Se sulla destinazione il senatore ci ha preso in pieno, ma sul contorno Palazzo Chigi ha qualcosa da dire. E lo fa tramite una nota ufficiale: «Il senatore Borghi e quanti, anche dagli organi di stampa, sollevano “misteri” sulle due giornate di assenza pubblica del Presidente del Consiglio dovrebbero forse riconoscere una verità molto semplice: almeno una volta all’anno, il Presidente ha il diritto di svolgere il suo ruolo più naturale, quello di madre», si legge. Meloni avrebbe infatti «trascorso il fine settimana a New York in veste privata con sua figlia Ginevra, che tra qualche giorno compie gli anni. Il viaggio era il regalo di compleanno per sua figlia».

Meloni ha usato un volo di Stato? La risposta di Palazzo Chigi

Sulla questione dell’ipotetico «volo di Stato» per gli Usa, Chigi rassicura: «Entrambe hanno viaggiato con voli di linea all’andata e al ritorno, perché il Presidente Meloni non ha mai utilizzato voli di Stato per ragioni private». Da qui la minaccia di querele: «Pertanto, il Presidente Meloni intende adire le vie legali nei confronti di chi ha diffuso o insinuato notizie infondate in merito».