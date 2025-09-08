L’assenza di Meloni dagli impegni istituzionali del weekend non passa inosservata. E Italia Viva insinua: «Vacanze in Puglia o volo di Stato per New York?»

È il senatore Enrico Borghi a presentare un'interrogazione parlamentare. Tra Gp di Monza, Forum di Cernobbio e camera ardente di Giorgio Armani, la presenza della premier era secondo lui «doverosa»

Quello del 6 e 7 settembre è stato un weekend pieno di impegni istituzionali per il governo Meloni. Mentre un vicepremier, Matteo Salvini, è stato avvistato sulla pit lane del Gran Premio di Monza, l’altro – Antonio Tajani – teneva il palco insieme al ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al Forum di Cernobbio. Tra le 16mila persone che hanno fatto visita alla camera ardente di Giorgio Armani, all’Armani Teatro di Milano, è comparsa anche la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. E Giorgia Meloni? È la domanda al centro dell’interrogazione parlamentare che Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, ha presentato nei confronti della premier.

Le ipotesi di Borghi: «Negli Usa con un volo di Stato?»

Non è però chiaro dove si sia recata la presidente del Consiglio tra venerdì e domenica, in una tre giorni evidentemente off o in ogni caso trascorsi lontana da telecamere e microfoni. «Sarebbe, tuttavia, necessario rispondere ad alcune domande giornalistiche che chiedono se la premier si sia recata a New York con un volo di Stato per impegni istituzionali», insinua Borghi. «Oppure in Puglia per alcuni giorni di vacanza nonostante l’importante fine settimana appena conclusosi». Secondo il senatore, infatti, eccetto un tweet di congratulazioni per la vittoria dei mondiali femminili di pallavolo in Thailandia, Giorgia Meloni non avrebbe fatto sentire la sua voce in nessuno dei grandi appuntamenti del fine settimana.

L’assenza di Meloni: «Chiarire le ragioni, la sua presenza era doverosa»

«Non si può, infatti, non registrare un certo stupore nell’osservare come la presidente del Consiglio non abbia partecipato ad alcuno degli importanti eventi suddetti, per i quali era innegabilmente doverosa la sua presenza istituzionale e di rappresentanza», fa notare il senatore Borghi. «Si chiede di sapere: se la presidente del Consiglio dei ministri non intende chiarire le ragioni per le quali non sia recata ad alcuno degli eventi suddetti avvenuto nel fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre scorso. Se intende rispondere alla domande riportate in premessa nonché se intende chiarire se durante il fine settimana da venerdì 6 a domenica 8 settembre abbia partecipato o meno a eventi istituzionali non resi pubblici, in Italia oppure all’estero».