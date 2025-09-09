«Sua figlia disturba i clienti piangendo»: mamma cacciata dal supermercato con due bambine

La donna ha deciso di scrivere alla direzione del punto vendita, che si è poi scusata

«Sua figlia disturba gli altri clienti, la invitiamo a uscire». Con queste parole, un’operatrice di un supermercato di Oderzo, in provincia di Treviso, ha allontanato una giovane madre che stava facendo la spesa insieme alle due figlie. La più piccola, due anni e mezzo, aveva iniziato a piangere, come spesso può accadere con i bambini, mentre la mamma cercava invano di calmarla con una mano, tenendo l’altra figlia accanto a sé. Mortificata, la donna ha lasciato i carrelli e se n’è andata. Successivamente, però, ha deciso di non restare in silenzio.

Le scuse del supermercato

E, come riferisce Il Gazzettino, ha scritto alla direzione del punto vendita: «L’attenzione al cliente forse andrebbe rivista, perché i clienti sono tanti, dai più giovani agli anziani, e di maleducazione da parte degli adulti ne vedo molta. Trovo giusto mettere al corrente la direzione della scarsa comprensione rispetto ad episodi che purtroppo possono accadere e che vorremmo tutti evitare». Dal supermercato sono arrivate scuse ufficiali e l’annuncio di verifiche interne. «Lo ritengo già un passo avanti», commenta.

Peggio di una ladra

«Quel che mi dispiace è che siano stati proprio gli altri clienti a farmi mandar via. Tempo fa, quando la mia figlia maggiore era più piccola e alla cassa si stava innervosendo, un’altra cliente mi aveva dato una mano a riempire le buste della spesa. Così da uscire rapidamente. Avevo molto apprezzato quell’aiuto. Stavolta, una signora che ci è passata accanto non solo ci ha guardato storto, ma ha cercato con un verso di zittire la piccola», aggiunge. La madre riferisce di aver provato grande disagio per quanto subito: «Mi sono sentita peggio di una ladra. Chi ruba, chi cerca di fare il furbo, lo trattengono lì accanto alla cassa. Io invece sono stata mandata via, uscendo da lì mortificata come madre».