Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ATTUALITÀBambiniSupermercatiTrevisoVeneto

«Sua figlia disturba i clienti piangendo»: mamma cacciata dal supermercato con due bambine

09 Settembre 2025 - 08:43 Ugo Milano
embed
mamma cacciata supermercato
mamma cacciata supermercato
La donna ha deciso di scrivere alla direzione del punto vendita, che si è poi scusata

«Sua figlia disturba gli altri clienti, la invitiamo a uscire». Con queste parole, un’operatrice di un supermercato di Oderzo, in provincia di Treviso, ha allontanato una giovane madre che stava facendo la spesa insieme alle due figlie. La più piccola, due anni e mezzo, aveva iniziato a piangere, come spesso può accadere con i bambini, mentre la mamma cercava invano di calmarla con una mano, tenendo l’altra figlia accanto a sé. Mortificata, la donna ha lasciato i carrelli e se n’è andata. Successivamente, però, ha deciso di non restare in silenzio.

Le scuse del supermercato

E, come riferisce Il Gazzettino, ha scritto alla direzione del punto vendita: «L’attenzione al cliente forse andrebbe rivista, perché i clienti sono tanti, dai più giovani agli anziani, e di maleducazione da parte degli adulti ne vedo molta. Trovo giusto mettere al corrente la direzione della scarsa comprensione rispetto ad episodi che purtroppo possono accadere e che vorremmo tutti evitare». Dal supermercato sono arrivate scuse ufficiali e l’annuncio di verifiche interne. «Lo ritengo già un passo avanti», commenta.

Peggio di una ladra

«Quel che mi dispiace è che siano stati proprio gli altri clienti a farmi mandar via. Tempo fa, quando la mia figlia maggiore era più piccola e alla cassa si stava innervosendo, un’altra cliente mi aveva dato una mano a riempire le buste della spesa. Così da uscire rapidamente. Avevo molto apprezzato quell’aiuto. Stavolta, una signora che ci è passata accanto non solo ci ha guardato storto, ma ha cercato con un verso di zittire la piccola», aggiunge. La madre riferisce di aver provato grande disagio per quanto subito: «Mi sono sentita peggio di una ladra. Chi ruba, chi cerca di fare il furbo, lo trattengono lì accanto alla cassa. Io invece sono stata mandata via, uscendo da lì mortificata come madre».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I soldati israeliani in vacanza in Sardegna e nelle Marche: «Una “decompressione” da Gaza»

2.

Carlo Acutis, le polemiche sulla canonizzazione dell’«influencer di Dio»: perché in Israele e Germania spuntano accuse di antisemitismo

3.

Il video di De Martino rubato e l’uomo in spiaggia che si vantava di averlo sul telefonino

4.

Stefano Boeri e l’inchiesta sull’urbanistica a Milano: «La telefonata a Sala? Frammenti montati ad arte»

5.

Caivano (Napoli), rissa alla prima comunione. Il padre della festeggiata alla moglie: «Do fuoco a te e tuo padre». L’uomo positivo all’alcol test

leggi anche
agnelli john elkann eredità
ATTUALITÀ

Caso eredità della famiglia Agnelli, via libera della procura alla messa in prova per John Elkann. Il legale della madre: «Così ammette le sue colpe»

Di Ugo Milano
napoli aggredisce figlia lesbica
ATTUALITÀ

La ragazza aggredita dal padre perché lesbica: «Non cambierò il mio cognome, è la mia vittoria»

Di Alba Romano
epstein trump lettera compleanno
ESTERI

Gli auguri a Epstein e la firma di Trump come peli pubici: consegnato al Congresso il «libro del compleanno». C’è anche la lettera del presidente americano

Di Ugo Milano
vicenza stefano angonese incidente
ATTUALITÀ

Vicenza, Stefano muore a 13 anni dopo esser stato investito da un’auto pirata. Fermato 23enne: è ai domiciliari

Di Ugo Milano
foto nozze girasoli rissa proprietario
ATTUALITÀ

Scattano le foto di nozze in un campo di girasoli ma vengono aggrediti dal proprietario: due sposini finiscono in ospedale

Di Ugo Milano
jeffrey epstein jpmorgan banca
ESTERI

Caso Epstein, anche JPMorgan finisce nella bufera: così la banca americana avrebbe protetto il suo miglior cliente

Di Alba Romano
carabinieri garlasco villetta chiara poggi andrea sempio incidente probatorio
ATTUALITÀ

Garlasco, perché si rischia di andare incontro a una proroga dell’incidente probatorio

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Consulente bancario finge investimenti e ruba 20 milioni di euro ai clienti, poi scompare nel nulla

Di Ugo Milano
donna accoltellata parma fuga marito
ATTUALITÀ

«Non ricordo cos’è successo»: L’Aquila, 14enne ritrovata seminuda e sotto choc vicino al September Fest

Di Alba Romano
scuola risarcimento
SCUOLA E UNIVERSITÀ

«Correte fino al muro», ma la lezione di educazione fisica finisce male: studente si frattura entrambi i polsi. Scuola condannata al risarcimento

Di Ygnazia Cigna