Svezia, la neo ministra della Salute Elisabet Lann sviene al suo primo giorno di incarico – Il video

10 Settembre 2025 - 14:22 Alba Romano
L'esponente, al suo debutto al governo, ha avuto quella che in Svezia chiamano «blodsockerfall», ovvero un «calo di zucchero nel sangue»

Un primo giorno che ricorderà, così come i suoi concittadini svedesi. Elisabet Lann, nuova ministra della Sanità in Svezia, è svenuta durante la conferenza stampa di presentazione a Stoccolma. L’esponente cristiano-democratica è crollata dal palco, apparentemente priva di sensi, spaventando i colleghi di governo. La diretta tv si è interrotta subito dopo. Lann è tornata davanti alle telecamere qualche minuto più tardi rassicurando il pubblico: «Non è stato proprio un martedì normale… a volte succede con un calo di zucchero nel sangue».

Cosa ha avuto la ministra: la Blodsockerfall

C’è paradossalmente un termine svedese per spiegare cosa è successo a Lann: “blodsockerfall“, ovvero “calo di zucchero nel sangue”. «Mi sono ripresa e sto bene», ha detto poi l’esponente al suo ritorno sul palco. Ora, assicurano fonti del governo, continua regolarmente il suo lavoro. Lann, nata nel 1978, proviene da Göteborg, dove ha ricoperto incarichi amministrativi di rilievo per i Cristiano-Democratici. Da sempre lavora per la salute pubblica, le politiche familiari e il welfare. La sua nomina è un effetto del rimpasto deciso dal premier Ulf Kristersson. Ha sostituito Acko Ankarberg Johansson, ministra uscente.

