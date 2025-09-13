Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERICrolliEsplosioniMadridSpagnaVideo

Madrid, esplode un appartamento per una fuga di gas, crollano anche le pareti del bar vicino: almeno 25 feriti – Il video

13 Settembre 2025 - 18:00 Alba Romano
embed
È successo a Vallecas, a sud-est della capitale spagnola. I vigili del fuoco stanno rimuovendo i detriti manualmente per paura di crolli

È di almeno 25 feriti, di cui tre molto gravi e altri due potenzialmente gravi, il bilancio di un’esplosione avvenuta a Puente de Vallecas, distretto di Madrid nella zona sud-est della capitale spagnola. È la stima provvisoria comunicata dai servizi di emergenza del 112 e riferita dal quotidiano El Pais. L’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 15 locali, le 16 italiane. Dal primo sopralluogo, la causa sarebbe una fuga di gas

Il bar “Mis Tesoros” e l’esplosione dell’appartamento

La deflagrazione, che secondo la prima versione era accaduta all’interno del bar “Mis Tesoros”, al piano terra di un edificio residenziale, sembra in realtà aver avuto origine all’interno di un appartamento abitato. L’esplosione, come riporta El Pais, avrebbe fatto crollare parte della porta di ingresso e delle pareti del bar appena adiacente. A causa di questi danni, l’ipotesi iniziale aveva puntato al bar come luogo della fuga. 

I difficili soccorsi e il rischio di crollo

A rendere difficoltoso l’intervento dei vigili del fuoco è la potenziale instabilità dell’edificio. Per questo, da ore i pompieri stanno rimuovendo manualmente tutti i detriti. Al momento sono state attivate 17 squadre di vigili del fuoco e diverse ambulanze, che hanno soccorso le decine di feriti.  

Articoli di ESTERI più letti
1.

La giornalista cacciata dalla Global Sumud Flotilla: «Sei pericolosa, il tuo giornale ci riempie di merda»

2.

«I droni russi in Polonia? Incidente, provocazione o false flag»

3.

Omicidio Charlie Kirk, arrestato il killer: è Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili la scritta “Bella Ciao”

4.

Perché l’omicidio (senza movente) di Iryna Zarutska sta diventando un caso negli Stati Uniti – Il video

5.

Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

leggi anche
esplosione pianura napoli
ATTUALITÀ

Napoli, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: nessun morto e ferito – Il video

Di Giammarco Pio Isoldi
Ambulanza
ATTUALITÀ

Trento, esplosione nel parco del biolago di Monclassico: feriti due operai del comune

Di Alba Romano
Sigaretta elettronica
ATTUALITÀ

Ustionato dalla sigaretta elettronica, l’incubo del 25enne a Rimini. L’esplosione e la botta alla testa: parte la denuncia alla ditta cinese

Di Giovanni Ruggiero