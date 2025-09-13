Ultime notizie Donald TrumpElezioni RegionaliGazaUcrainaUS Open
ESTERIAlimentazioneGiapponeSanità

Il Giappone arriva a 100mila centenari, per il 90% sono donne: il segreto della «dieta anti-malattie» del popolo più longevo del mondo

13 Settembre 2025 - 16:52 Alba Romano
embed
giappone anziani centenari
giappone anziani centenari
Secondo Tokyo sarebbero 99.763, la grande maggioranza donne. E sono 55 anni che il numero di over 100 cresce senza interruzioni

Per i giapponesi la terza età assomiglia sempre di più a una seconda giovinezza. Nel popolo più longevo e anziano del mondo, le persone che hanno superato i cento anni sfiorano quota 100mila. Secondo il ministero della Salute, che come ogni anno ha diffuso i dati a qualche giorno dalla festa dell’Anzianità, sarebbero per la precisione 99.763. Quasi il 90% di questi sono donne, 87mila contro i 12mila uomini.

Un primato costantemente ritoccato

È una crescita senza soluzioni di continuità quella iniziata 55 anni fa e che, anno dopo anno, riporta il Giappone confermarsi come il Paese al mondo con la media anagrafica più elevata dell’intero pianeta. È più di mezzo secolo, infatti, che il numero degli over 100 viene ritoccato al rialzo ogni dodici mesi. Nel 1963, anno in cui la statistica è comparsa per la prima volta nel database governativo, se ne contavano solo 153. Vent’anni dopo hanno sforato quota mille, per poi esplodere negli ultimi decenni. Dal 2024 al 2025, ad esempio, Tokyo ha registrato 4.644 centenari in più.

I più anziani al mondo e la lotta contro i tumori

Al momento il primato nipponico lo detiene la 114enne Shigeko Kagawa, residente a Yamatokoriyama. Per gli uomini invece il record è nelle mani e nella carta d’identità del 111enne Kiyotaka Mizuno, di Iwata. Il merito è soprattutto di un’aspettativa di vita che non ha eguali: 87,13 anni per le donne e di 81,09 anni per gli uomini. Secondo gli esperti, questa condizione sarebbe da attribuire alla netta diminuzione delle malattie cardiache e alle forme tumorali comuni, soprattutto al seno e alla prostata. Il bassissimo tasso di obesità ha un impatto molto positivo in questo, anche grazie a una dieta particolarmente ricca di pesce e verdure e poco di carne rossa. 

Articoli di ESTERI più letti
1.

La giornalista cacciata dalla Global Sumud Flotilla: «Sei pericolosa, il tuo giornale ci riempie di merda»

2.

«I droni russi in Polonia? Incidente, provocazione o false flag»

3.

Omicidio Charlie Kirk, arrestato il killer: è Tyler Robinson e ha 22 anni. Su uno dei proiettili la scritta “Bella Ciao”

4.

Perché l’omicidio (senza movente) di Iryna Zarutska sta diventando un caso negli Stati Uniti – Il video

5.

Chi è Tyler Robinson, il 22enne arrestato per l’omicidio di Charlie Kirk

leggi anche
Kokichi Akuzawa
ESTERI

La storia di Kokichi Akuzawa: a 102 anni conquista il monte Fuji-San. È la persona più anziana ad aver raggiunto la vetta

Di Alba Romano
CULTURA & SPETTACOLO

James Cameron e la storia dell’uomo che si salvò da due bombe nucleari su Hiroshima e Nagasaki: «Sarà il mio film più potente»

Di Gabriele Fazio
tokyo sirene alluvione
ESTERI

A Tokyo piove troppo: scattano le sirene contro le inondazioni – Il video

Di Alba Romano
sushi ristorante chiuso napoli
ESTERI

Il ristorante giapponese (con stella Michelin) chiuso dopo 80 clienti intossicati: «Il cibo era contaminato»

Di Valentina Romagnoli