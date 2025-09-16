«Chiederò la pena di morte per Tyler Robinson»: l’annuncio del procuratore dello Utah. Il killer di Kirk aveva confessato l’omicidio al coinquilino

Il procuratore dello Utah ha accusato Tyler Robinson di omicidio aggravato, ostruzione alla giustizia e corruzione di testimoni

Il procuratore dello Utah, Jeff Gray, ha annunciato oggi che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson. Il 22enne è accusato dell’assassinio del conservatore Charlie Kirk. Kirk, fondatore di Turning Point USA e noto alleato di Donald Trump, è stato ucciso il 10 settembre scorso durante un evento all’Università della Valle dello Utah, a Orem. Secondo le autorità, Robinson avrebbe sparato al collo di Kirk da un tetto con un fucile bolt-action. Il caso ha suscitato un ampio dibattito nazionale sulla violenza politica e sulla polarizzazione ideologica negli Stati Uniti. Il procuratore Gray ha definito l’omicidio «una tragedia americana», sottolineando che Kirk è stato ucciso mentre esercitava uno dei diritti fondamentali della democrazia: la libertà di espressione.

Le accuse a carico di Robinson

Robinson è accusato di omicidio aggravato, uso illecito di arma da fuoco con conseguenti lesioni gravi, ostruzione alla giustizia, corruzione di testimoni e completamento di un crimine violento in presenza di un minore. Secondo le autorità, l’imputato avrebbe chiesto al suo compagno di stanza di cancellare i messaggi e di non parlare con la polizia. Dalle ultime ricostruzioni è emerso infatti che il giovane aveva lasciato un messaggio al suo partner e coinquilino auto implicandosi nell’omicidio. Secondo i documenti depositati in tribunale, Tyler «ne aveva abbastanza» dei messaggi di odio diffusi da Kirk.

Il sostegno di Trump e il governatore dello Utah alla pena di morte

Il presidente Donald Trump e il governatore dello Utah, Spencer Cox, hanno espresso il loro sostegno alla richiesta di pena di morte. Cox ha sottolineato che lo Utah è uno dei pochi stati americani che ancora consente l’esecuzione tramite plotone di esecuzione, qualora l’iniezione letale non sia disponibile. L’ultima esecuzione con questo metodo risale al 2010. Le indagini hanno rivelato che Robinson aveva un’ossessione per Kirk e si era radicalizzato in ambienti online, inclusi gruppi su Discord. Più di 20 membri di questi gruppi saranno interrogati dall’Fbi, che sta cercando eventuali complici o conoscenze precedenti del piano.

Cosa prevede la legge dello Utah

Secondo la legge dello Utah, l’accusa di omicidio aggravato può comportare la pena di morte, l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale o una pena da 25 anni a vita con possibilità di libertà condizionale. Per chiedere la pena capitale, il procuratore deve presentare una notifica formale entro 60 giorni dall’udienza preliminare. Robinson è attualmente detenuto senza possibilità di cauzione e dovrà affrontare un processo in due fasi: una per determinare la colpevolezza e una per decidere la pena. Se la giuria non raggiunge un accordo sulla pena, sarà inflitta l’ergastolo.

Rubio: «Negare i visti a stranieri che hanno pubblicato messaggi di approvazione all’omicidio»

Il caso ha attirato l’attenzione anche a livello politico. Il segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato che il Dipartimento di Stato ha iniziato a negare i visti a cittadini stranieri che hanno pubblicato online messaggi di approvazione dell’omicidio di Kirk. «Perché dovremmo volere qualcuno del genere nel nostro Paese?», ha dichiarato Rubio.