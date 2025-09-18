Ultime notizie AtleticaGazaGlobal Sumud FlotillaScuolaUcraina
«Bombardiamo la Sicilia per sconfiggere la mafia», la provocazione di Pif su Gaza: «Basta non superare i 60mila morti» – Il video

18 Settembre 2025 - 20:15 Ugo Milano
embed
Il regista e autore su X: «Magari morirà qualche siciliano non mafioso ma l'importante è non arrivare a 60mila morti perché solo allora Meloni parlerà di reazione sproporzionata»

«Ho avuto un’idea incredibile per sconfiggere la mafia. Bombardiamo la Sicilia!». Così inizia la provocazione di Pif, al secolo Pierfrancesco Diliberto, affidata a un video su X. Il regista di La mafia uccide solo d’estate e protagonista del format Il Testimone critica con sarcasmo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, che dal palco di Ancona per le regionali marchigiane ha definito «sproporzionata» la reazione di Israele a Gaza. «Lì c’è un mafioso? Bombardiamo. Lì ce n’è un altro? Bombardiamo. Magari morirà qualche siciliano non mafioso ma l’importante è non arrivare a 60mila morti perché solo allora la presidente del Consiglio parlerà di reazione sproporzionata».

«L’idea va bene anche per Calabria e Campania»

Pif si rivolge poi al ministro degli Esteri Antonio Tajani, «uomo dalle frasi di circostanza». Che sia «un tamponamento o una bomba nucleare dice – parole dure – “è una cosa grave”». E a Matteo Salvini: «Se la flottiglia fosse stata una treniglia sarebbe ancora ferma tra Termini e Tiburtina», ironizza l’autore siciliano. «L’idea si può estendere in Calabria per combattere la ‘ndrangheta, e poi bombardiamo la Campania per la camorra! Basta non superare i 60mila morti», conclude.

