Napoli, ruba un’auto mascherato da Gigi D’Alessio: arrestato

Intercettato da una pattuglia dei carabinieri

Andrea Izzo, puglie originario di Castellammare di Stabia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa su un’automobile rubata. Il 26enne è stato intercettato da una pattuglia lo ha incrociato in via Motta Casa dei Miri mentre indossava un passamontagna a bordo di un’auto rubata con targa alterata. Aveva una maschera di Gigi D’Alessio. Proprio mentre il cantante era in concerto.

L’inseguimento

Dopo l’inseguimento, in via Cupa Varano, Izzo ha abbandonato l’auto e tentato la fuga a piedi ma quando è stato raggiunto ha colpito i carabinieri sfruttando le sue doti da pugile professionista. Dopo la colluttazione, il 26enne è stato bloccato. Nella sacca che portava nella Jeep rubata poco prima c’erano arnesi per lo scasso e 3 maschere di Gigi D’Alessio, utilizzate verosimilmente durante i furti per ingannare le telecamere. Sul retro delle maschere anche la dedica del cantante che ringrazia il fan per aver partecipato ad uno dei suoi concerti. Izzo dovrà rispondere di riciclaggio, ricettazione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. È ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio. L’auto è stata restituita al legittimo proprietario.

Immagine di copertina da: NapoliMagazine