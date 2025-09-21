Charlie Kirk, ai funerali almeno 95mila persone. Trump: «Celebriamo la vita di un grande uomo»

Hillary Clinton attacca i repubblicani: «Lo usano per attaccare gli avversari». La moglie dell'attivista: «Porto il ciondolo macchiato con il suo sangue. La sua morte è un piano di Dio»

Il State Farm Stadium è già pieno per i funerali di Charlie Kirk, l’attivista di destra ucciso in un campus dello Utah. Secondo quanto riportato dal New York Post, gli agenti hanno iniziato a bloccare gli ingressi. In tutto fra lo stadio e fuori ci sarebbero 95mila persone. All’interno 46mila. La cerimonia inizia alle 20 italiane (le 11 locali) e sono presenti oltre al presidente Usa Donald Trump, anche il vicepresidente JD Vance, la moglie di Charlie Kirk, il segretario di Stato Marco Rubio e il segretario alla Guerra Pete Hegseth. «Oggi celebreremo la vita di un grande uomo», aveva dichiarato il tycoon verso la sede della cerimonia.

Hillary Clinton: «Usano Kirk per attaccare gli avversari»

«Penso che questo sia proprio il tipico schema autoritario. Stanno prendendo un crimine terribile, l’orribile omicidio di Charlie Kirk, e stanno cercando di usarlo per attaccare i loro avversari politici», ha detto l’ex segretario di Stato Hillary Clinton, nella sua prima intervista televisiva dalle elezioni del 2024 parlando del caso Kirk. In questi momenti, «la leadership dovrebbe cercare di unire le persone, invece stiamo assistendo a una maggiore divisione», ha sostenuto la democratica, definendo la sospensione del programma di Kimmel «un esempio molto chiaro» di censura statale.

La vedova Kirk al Nyt: «Porto il ciondolo macchiato con il suo sangue. La sua morte è il piano di Dio»

La vedova di Charlie, Erika Kirk aveva chiesto al marito di usare il giubbotto antiproiettile il giorno prima del suo assassinio, ma lui disse no. Lo rivela in un’intervista al New York Times. L’attivista aveva detto no anche al suggerimento di un amico di parlare in Utah protetto da un vetro antiproiettile. «Credo fermamente che questo fosse il piano di Dio. E’ così chiaro», ha detto la donna, spiegando che indossa il ciondolo macchiato di sangue che portava l’attivista quando è stato colpito.

Limitato lo spazio aereo a Glendale

L’Fbi ha limitato lo spazio aereo intorno allo stadio State Farm a Glendale, in Arizona. Su X il Bureau ha dichiarato: «Si ricorda a tutti gli operatori di aeromobili di controllare e verificare i Notam (Notices to Airmen) della Faa prima di ogni volo. Gli operatori di droni che accedono alle aree soggette a restrizioni senza autorizzazione potrebbero incorrere nella confisca del drone, in multe e in potenziali procedimenti penali.Ai sensi della legge federale, l’Fbi e/o altri partner federali possono adottare misure di sicurezza che comportino l’interferenza, l’interruzione, il sequestro, il danneggiamento o la distruzione di qualsiasi drone ritenuto una minaccia credibile per la sicurezza o l’incolumità pubblica».

