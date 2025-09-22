Processo Ciro Grillo, attesa oggi la sentenza. La difesa: «Chiediamo assoluzione, la ragazza non è credibile». Le accuse, le udienze, i rinvii

Dopo le repliche della difesa ci sarà la camera di consiglio. Il pubblico ministero ha chiesto 9 anni per i 4 ragazzi accusati di violenza sessuale su una 19enne

«Chiediamo l’assoluzione perché la testimonianza della persona offesa non è attendibile». In poche parole: «La ragazza non è credibile». È questa la linea tenuta dagli avvocati di Ciro Grillo e degli altri 3 imputati, nelle repliche finali del processo per violenza sessuale iniziato 3 anni fa. Che si concluderà oggi 22 settembre con la sentenza di primo grado. Il figlio del comico e fondatore del M5S Beppe Grillo. Ormai 24enne, è accusato di aver stuprato a luglio 2019 una ragazza di 19 anni insieme ad altri tre amici. Secondo le ricostruzioni della procura, tutto è avvenuto durante una festa nella casa del comico genovese, a Porto Cervo. I 4 ragazzi avrebbero prima fatto ubriacare e poi stuprato la 19enne, riprendendo tutto con lo smartphone. L’amica della ragazza, che dormiva sul divano, è stata ritratta senza consenso in alcune foto oscene che potrebbero aggravare l’accusa di violenza sessuale di gruppo. Per questo il pubblico ministero ha chiesto per tutti gli imputati 6 anni, più 3 per la continuazione del reato, in base a quanto previsto dalle norme antiviolenza del «codice rosso».

La serata iniziata al «Billionaire», le violenze in casa Grillo

Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, tutti all’epoca 19enni in viaggio di maturità. Durante una serata al Billionaire, il locale fondato da Flavio Briatore, conoscono le due ragazze coetanee. Dopo la serata le portano nella villa di Grillo a Cala Volpe dove Corsiglia, l’unico che ha partecipato al processo, è accusato di aver violentato una prima volta la ragazza. L’amica della 19enne ha raccontato durante il processo di aver parlato con la ragazza, che era in lacrime, ma di essersi poi addormentata senza capire cosa fosse successo. Dopo poco c’è stata la seconda violenza, come denunciato dalla vittima, stavolta di gruppo. I quattro avrebbero dato alla 19enne un «beverone» a base di vodka che l’avrebbe resa praticamente inerme. «Non sentivo il mio corpo, non sentivo le gambe, non funzionavano neanche le braccia», ha detto in udienza la ragazza.

Il dibattimento

Sulla consensualità del primo e del secondo episodio si sono scontrate le parti in processo. Per il team di legali che difende i 4 ragazzi, tra cui il cugino di Ciro, Enrico Grillo, si è trattato di rapporti consensuali. Per gli avvocati gli imputati non avrebbero costretto la ragazza a bere il cocktail superalcolico, e avrebbero rispettato il “no” della ragazza rimasta sul divano. Come a dire che l’amica avrebbe acconsentito al rapporto di gruppo, ripreso dai quattro in un video finito agli atti. Secondo l’accusa e la parte civile, rappresentata da Giulia Bongiorno, quei fotogrammi dimostrano che il gruppo abba stuprato la 19enne. La ragazza ha risposto a oltre 1600 domande descrivendo la sensazione di «blackout» e il suo totale stato di assoggettamento. Nel pomeriggio successivo avrebbe confessato all’amica: «Mi hanno violentata tutti».

Il rinvio dopo il lutto del giudice Contu

Lo scorso 3 settembre l’udienza finale era stata rimandata per la morte del figlio del giudice Marco Contu, che presiede il collegio del tribunale di Tempio Pausania. Dopo una breve discussione tra i componenti del collegio, il procuratore e gli avvocati, l’udienza era stata rinviata a oggi, 22 settembre. Già a luglio il pm aveva chiesto di far slittare la data della sentenza per replicare alle dichiarazioni conclusive della difesa. È attesa quindi per stasera la lettura della sentenza, dopo la camera di consiglio dove i giudici decideranno se dichiarare o meno gli imputati responsabili di violenza sessuale. In ogni caso si dovrà celebrare anche l processo d’appello e con tutta probabilità sarà la corte di Cassazione a mettere la parola fine al caso