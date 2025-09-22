Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
«Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono». Lo slogan per i bambini di Gaza usato nelle città italiane

22 Settembre 2025 - 14:06 Stefania Carboni
Da Pianoro a Roma, la frase svetta su diverse strutture scolastiche e non. Stamane nella Capitale bimbi e genitori della Aldo Fabrizi si sono dati appuntamento con bandiere della Pace e barchette fai da te prima del suono della campanella

Parlare di silenzio quando bisognerebbe far rumore lo slogan per i bambini di Gaza che si rincorre in diverse scuole italiane e palazzi pubblici. Come a Pianoro, provincia di Bologna, dove uno striscione sulla facciata del comune recita: «Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando vengono uccisi». O uno lenzuolo, sempre nella stessa regione, dall’Istituto Comprensivo Granarolo, da cui i docenti stanno sfilando oggi sempre a Bologna. Si tratta di una frase spesso usata nelle manifestazioni a favore del riconoscimento dello stato della Palestina.

L’iniziativa prima della campanella in una scuola a Roma

«Stiamo in silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono». Recita così, secondo quanto riporta Ansa, uno dei cartelli attaccati sul muretto di cinta della scuola elementare Aldo Fabrizi dell’Istituto Comprensivo Gigi Proietti che si trova di fronte il parco degli acquedotti al Tuscolano, a Roma. Mentre sia nella Capitale che in gran parte delle città cortei e presidi riempiono le piazze per Gaza stamane bambini e famiglie della Aldo Fabrizi si sono dati appuntamento un quarto d’ora prima del suono della campanella con bandiere della Pace e barchette fatte da loro per dare un segnale di solidarietà ai bambini della Striscia. «Viva la pace», «vogliamo un mare di pace» con tre barchette colorate sono altri messaggi scritti su fogli con i quali gli alunni hanno voluto far sentire anche la loro voce in questa giornata di mobilitazione generale.

