Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel

Il documento verso gli Usa dovrebbe essere consegnato questa settimana e ha l'obiettivo di far ripartire i colloqui di pace interrotti a inizio settembre

Hamas ha scritto una lettera a Donald Trump in cui chiede di garantire personalmente una pausa umanitaria di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio immediato di metà degli ostaggi. Lo riporta Trey Yingst, corrispondente da Tel Aviv di Fox News, il network televisivo più vicino ai conservatori americani. La notizia, secondo quanto riporta lo stesso giornalista, sarebbe stata appresa da un alto funzionario dell’amministrazione Trump e da una seconda fonte direttamente coinvolta nei colloqui tra Washington e la milizia palestinese. Non solo, sempre Hamas ha rilasciato un video in cui si vede il rapito Alon Ohel. Si tratta della seconda registrazione di Ohel, dopo che all’inizio di questo mese Hamas aveva diffuso un video in cui lo si vedeva insieme al rapito Guy Gilboa-Dalal. «Il prigioniero Alon Ohel, a causa della testardaggine di Netanyahu, è tenuto prigioniero a Gaza City da più di 700 giorni… Il tempo stringe…», scrivono le Brigate Al-Qassam.



Al-Qassam Brigades:



Prisoner Alon Ohel, due to Netanyahu’s stubbornness, he has been held captive in Gaza City for more than 700 days…. Time Is Running Out… pic.twitter.com/DsGjfv3fWj — Warfare Analysis (@warfareanalysis) September 22, 2025

La mossa di Hamas per riavviare i negoziati

Fox News precisa che la lettera dovrebbe essere consegnata a Trump nel corso di questa settimana. I funzionari di Hamas sperano che ciò possa contribuire a mettere fine all’offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza e a riavviare i colloqui di pace, che si erano interrotti in seguito agli attacchi dell’Idf a Doha, in Qatar, all’inizio di settembre.

Foto copertina: EPA/Jim Lo Scalzo | Donald Trump incontra i giornalisti all’esterno della Casa Bianca