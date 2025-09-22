Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ESTERICessate il fuocoDonald TrumpGazaHamasIsraeleMedio OrienteOstaggiPalestinaUSA

Hamas scrive una lettera a Trump. «Chiedono una pausa di 60 giorni in cambio del rilascio di metà degli ostaggi». E pubblicano il video di Alon Ohel

22 Settembre 2025 - 16:22 Ugo Milano
embed
alon ohel
alon ohel
Il documento verso gli Usa dovrebbe essere consegnato questa settimana e ha l'obiettivo di far ripartire i colloqui di pace interrotti a inizio settembre

Hamas ha scritto una lettera a Donald Trump in cui chiede di garantire personalmente una pausa umanitaria di 60 giorni a Gaza in cambio del rilascio immediato di metà degli ostaggi. Lo riporta Trey Yingst, corrispondente da Tel Aviv di Fox News, il network televisivo più vicino ai conservatori americani. La notizia, secondo quanto riporta lo stesso giornalista, sarebbe stata appresa da un alto funzionario dell’amministrazione Trump e da una seconda fonte direttamente coinvolta nei colloqui tra Washington e la milizia palestinese. Non solo, sempre Hamas ha rilasciato un video in cui si vede il rapito Alon Ohel. Si tratta della seconda registrazione di Ohel, dopo che all’inizio di questo mese Hamas aveva diffuso un video in cui lo si vedeva insieme al rapito Guy Gilboa-Dalal. «Il prigioniero Alon Ohel, a causa della testardaggine di Netanyahu, è tenuto prigioniero a Gaza City da più di 700 giorni… Il tempo stringe…», scrivono le Brigate Al-Qassam.

La mossa di Hamas per riavviare i negoziati

Fox News precisa che la lettera dovrebbe essere consegnata a Trump nel corso di questa settimana. I funzionari di Hamas sperano che ciò possa contribuire a mettere fine all’offensiva israeliana sulla Striscia di Gaza e a riavviare i colloqui di pace, che si erano interrotti in seguito agli attacchi dell’Idf a Doha, in Qatar, all’inizio di settembre.

Foto copertina: EPA/Jim Lo Scalzo | Donald Trump incontra i giornalisti all’esterno della Casa Bianca

Articoli di ESTERI più letti
1.

Oktoberfest 2025, birra a 15,80 euro e bistecche da 229. L’acqua carissima: i nuovi prezzi poco popolari dell’evento di Monaco

2.

Israele, la storia del direttore d’orchestra Ilan Volkov. Il suo discorso per Gaza, poi il suo arresto, mentre era diretto verso la Striscia – Il video

3.

Trump: «Aiuteremo la Polonia in caso di escalation russa». Mosca: «Putin aperto alla pace in Ucraina, ma è l’Ue che vuole far continuare la guerra»

4.

Dopo Canada, Australia e Regno Unito anche il Portogallo riconosce ufficialmente la Palestina. Ben Gvir: «Allora annettiamo la Cisgiordania» 

5.

Trump spietato contro Biden, gli insulti alla cena privata prima dei funerali di Charlie Kirk: «È sempre stato un figlio di p**tana» – Il video

leggi anche
scontri milano gaza
ATTUALITÀ

L’Italia si ferma per Gaza: cortei e presidi. Scontri tra polizia e manifestanti alla Stazione centrale di Milano. Oltre 30mila persone sfilano a Roma

Di Alba Romano
fate silenzio quando i bambini dormono non quando muoiono
ATTUALITÀ

«Fate silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono». Lo slogan per i bambini di Gaza usato nelle città italiane

Di Stefania Carboni
Organizzazione delle Nazioni Unite
ESTERI

Onu, al via l’Assemblea Generale. Macron: «Riconoscere la Palestina è l’unica soluzione politica». Gli Stati Uniti: «Mosse di facciata»

Di Ugo Milano
bandiere palestinesi
ESTERI

Francia, i municipi issano la bandiera palestinese: atteso l’annuncio di Macron sul riconoscimento dello Stato palestinese

Di Ugo Milano