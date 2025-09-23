Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
POLITICAGiorgia MeloniGoverno MeloniLazioRoma

Auto blu, carburante, pranzi e cene: cosa prevedono i tagli di Giorgia Meloni sulle spese di Palazzo Chigi

23 Settembre 2025 - 22:41 Ugo Milano
embed
tagli palazzo chigi auto blu
tagli palazzo chigi auto blu
La nuova direttiva punta a un risparmio del 5% sui consumi intermedi, cioè tutte quelle spese accessorie che incidono sui bilanci di Palazzo Chigi e dei ministeri senza portafoglio

Auto blu, consulenze, pranzi e cene in mensa, convegni, servizi di pulizia e persino visite mediche. Palazzo Chigi si prepara a una “cura dimagrante” delle spese extra. La decisione arriva pochi giorni dopo i festeggiamenti per la promozione di Fitch e segue la linea della responsabilità nei conti pubblici, come sottolineato dalla premier Giorgia Meloni. Una direttiva firmata a metà settembre dal segretario generale Carlo Deodato stabilisce le nuove regole. In vista della Manovra, il documento, in coordinamento con il ministero dell’Economia di Giancarlo Giorgetti, impone un taglio del 5% sui cosiddetti “consumi intermedi”, cioè tutte quelle spese accessorie che incidono sui bilanci di Palazzo Chigi e dei ministeri senza portafoglio. A riportare la notizia è Il Messaggero.

Auto blu e cancelleria

Tra i beni e servizi interessati, oltre alle auto blu e di servizio, figurano la cancelleria, i carburanti, le consulenze esterne e i servizi di ristorazione collettiva. L’uso delle auto blu torna a seguire il tetto massimo già introdotto durante il governo di Matteo Renzi: cinque vetture per amministrazioni con più di 600 dipendenti, quattro per quelle con 400-600, e così via. Secondo i tecnici del governo, la misura richiama la “cura Cottarelli”, che limitava l’uso delle auto blu a ministri e viceministri, e risponde alle esigenze del Patto di Stabilità e della sostenibilità del debito pubblico. Un’attenzione particolare è rivolta anche alle nuove spese per la Difesa, che rendono la riduzione degli altri costi ancora più necessaria.

Trasferte e visite mediche

Il taglio riguarda anche missioni e trasferte, manutenzione ordinaria degli immobili, incarichi a esperti, stampa e gadget ministeriali, e perfino le visite mediche legate all’attività lavorativa. L’obiettivo dichiarato è ridurre sprechi e privilegi storici, ribadendo che Palazzo Chigi è «l’unica amministrazione che contribuisce, sin dal 2013, in via strutturale, all’azione di contenimento della spesa». In totale, il risparmio stimato si aggira intorno ai 50 milioni di euro all’anno.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Meloni, Mara Venier e la domanda sul pranzo della domenica. Scoppia la polemica in Rai, Schlein: «Spot elettorali sul servizio pubblico» – Il video

2.

Pontida, Salvini torna alla carica sull’immigrazione: «Blindiamo i confini». Vannacci: «Lo straniero stupra e ruba» – Il video

3.

Sondaggio Swg: Meloni in calo, Schlein stabile. Crescono Conte e Salvini – I dati alla vigilia del voto nelle Marche

4.

Dove sono già i caccia e i 3mila militari italiani schierati sul fronte Est dell’Europa, altri 10mila in allerta. Il taglio delle armi di Trump e la risposta di von der Leyen: «Difendiamoci da soli»

5.

Servizio sanitario veterinario: la nuova proposta per cure gratuite a cani e gatti, domestici e non, firmata da Michela Brambilla

leggi anche
giorgia meloni onu
POLITICA

Meloni all’Onu: «La pressione va fatta su Hamas, che ha iniziato questa guerra». E sulla Palestina: «La riconosceremo a due condizioni» – Il video

Di Ugo Milano
POLITICA

Meloni: "Ok a mozione per riconoscimento Palestina, ma senza Hamas e con rilascio ostaggi" – Il video

Di Redazione
POLITICA

Meloni arriva a New York per partecipare all'Assemblea Onu – Il video

Di Redazione