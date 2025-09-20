Fitch alza il rating sull’Italia. Giorgia Meloni: «È la conferma che il nostro percorso è giusto»

L’agenzia ha alzato il suo giudizio sull'Italia di un gradino, passando da BBB a BBB+. Giorgetti: «Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada»

«L’Italia ottiene una promozione da Fitch». La premier Giorgia Meloni esulta per il rialzo del rating sull’Italia da parte dell’agenzia. Fitch è una delle più grandi agenzie di rating internazionali, che valuta il rischio di credito di emittenti di obbligazioni, aziende e stati sovrani. Secondo Meloni, questa sarebbe «la conferma che il percorso del nostro governo è quello giusto. Conti in ordine, responsabilità nelle scelte di bilancio, l’economia che si rafforza grazie all’aumento dell’occupazione: questi non sono slogan, ma risultati concreti». Fitch ha consegnato il suo primo upgrade dell’agenzia dal 2021, parlando di «maggiore fiducia» nella traiettoria di bilancio. L’agenzia ha alzato il suo giudizio sull’Italia di un gradino, passando da BBB a BBB+.

Giorgia Meloni: «Guardiamo avanti con orgoglio»

«È un chiaro segnale di fiducia dai mercati internazionali: stabilità politica, politiche economiche credibili e sostegno a chi crea lavoro e ricchezza stanno dando i loro frutti. – ha aggiunto Meloni in merito alla decisione della Fitch di venerdì 19 settembre – Siamo consapevoli delle sfide che ci attendono — crescita, debito, sostenibilità — ma oggi possiamo guardare avanti con orgoglio: il nostro impegno viene riconosciuto, e questo ci dà ulteriore forza per fare sempre di più, per l’Italia e le sue famiglie». Da parte sua, l’agenzia prevede «una riduzione dei rischi in termini di finanziamento e sostenibilità», nonostante il debito italiano sia elevato e la crescita del Paese sia più lenta rispetto ad altri inclusi nella categoria BBB.

Giorgetti: «Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada»

Anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha salutato con soddisfazione il nuovo rating. «Tanto studio, tanto lavoro. Serio e riservato. Abbiamo riportato l’Italia sulla giusta strada». Secondo Fitch, il percorso italiano sarebbe sostenuto «da una crescente prudenza fiscale e da un forte impegno a raggiungere gli obiettivi previsti a breve e medio termine del nuovo quadro di bilancio dell’Ue». Per di più, un ruolo fondamentale lo giocherebbe anche il «contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni». Il vicepremier Matteo Salvini ha espresso la propria soddisfazione in merito: «Sono orgoglioso del lavoro della Lega e del suo ministro dell’Economia per il bene degli italiani».