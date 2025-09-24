La bufala dei piloti americani arrestati per essersi rifiutati di aiutare Israele

Tra di loro c'è "Tony" Aguilar, il contractor autore della falsa storia di "Amir" ucciso dall'IDF

Circola un video che riprende due persone scortate fuori da un’aula, accompagnato dalla didascalia che sarebbero piloti militari arrestati per essersi rifiutati di pilotare aerei carichi di armi destinati all’esercito israeliano. La scena è reale, ma decontestualizzata. In verità, il video è stato girato il 3 settembre 2025 al Senato USA, durante una seduta della Commissione Affari Esteri, e mostra l’allontanamento di due ex militari che protestavano contro il coinvolgimento americano in Medio Oriente.

Per chi ha fretta

I due arrestati non sono piloti, ma dei veterani fuori servizio.

Entrambi sono noti attivisti e avevano già rilasciato dichiarazioni critiche verso la politica americana in Medio Oriente.

Analisi

I video vengono condivisi con la seguente narrazione:

Uomini e donne onorevoli delle Forze Armate statunitensi si rifiutano di pilotare aerei carichi di armi destinate a Israele. Successivamente, vengono convocati al Pentagono, arrestati e ammanettati con la forza. Guarda il video prima che venga rimosso da internet, per favore condividilo. Atto che dovrebbe essere ripetuto da tutti i piloti e poi che le portassero loro le armi….. basta!!!!

La vera storia del video

Il filmato documenta un episodio avvenuto durante un’udienza della Commissione Affari Esteri del Senato, presieduta dal repubblicano James Risch, nel palazzo Dirksen a Washington. L’udienza era dedicata a cinque candidati del presidente Trump per incarichi nel Dipartimento di Stato. Come si può verificare nel video integrale pubblicato da Forbes su YouTube, Risch aveva avvertito all’inizio dei lavori che le interruzioni sarebbero state punite con l’arresto immediato.

Poco dopo l’intervento della candidata Melinda Hildebrand, due voci hanno interrotto la seduta e gli agenti di sicurezza hanno portato via i responsabili.

Si trattava dell’ex analista di intelligence Josephine Guilbeau e del tenente colonnello in pensione Anthony “Tony” Aguilar, quest’ultimo già noto per aver mentito sulla morte di un bambino palestinese. Entrambi sono stati arrestati in aula, ma non sono piloti né militari in servizio attivo.

Conclusioni

Il video è reale, ma non mostra due piloti militari arrestati per essersi rifiutati di pilotare aerei carichi di armi destinati all’esercito israeliano. Risulta girato il 3 settembre 2025 presso il Senato americano e documenta la protesta di due veterani già noti per il loro attivismo.

