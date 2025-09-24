Ultime notizie AtleticaCharlie KirkFestival di OpenGazaGlobal Sumud FlotillaMarcell Jacobs
ATTUALITÀCiro GrilloGiovaniInchiesteSardegnaViolenza sessualeViolenza sulle donne

Uno degli amici di Ciro Grillo condannati per stupro di gruppo: «Ho avuto il rapporto con la ragazza da solo»

24 Settembre 2025 - 06:48 Alba Romano
embed
francesco corsiglia stupro di gruppo condanna
francesco corsiglia stupro di gruppo condanna
Francesco Corsiglia ha preso sei anni e sei mesi. «Sono innocente, non capisco»

Francesco Corsiglia è uno degli amici di Ciro Grillo che si trovava nel residence di Cala di Volpe in Costa Smeralda nel luglio del 2019. Lunedì 22 settembre ha ricevuto una condanna a 6 anni e 6 mesi nel processo per stupro di gruppo che ha coinvolto anche Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. Che invece, insieme al figlio di Beppe, di anni ne dovranno scontare otto. Corsiglia è stato assolto per altri due capi d’imputazione. Ovvero una delle due violenze sessuali di gruppo (nell’altra è stato condannato) e le foto hard scattate ad una seconda ragazza sul divano della casa del comico. E oggi a La Stampa dice: «Sono innocente e voglio lottare ancora con tutte le mie forze per dimostrarlo. Credo nella giustizia e ci crederò fino in fondo. Prima o poi troverò giudici che si convinceranno della mia estraneità ai fatti».

Sono innocente, non ho fatto niente

Corsiglia oggi fa il manager nelle catene alberghiere. Vive tra la Spagna, la Liguria e l’Olanda. Il suo avvocato è Gennaro Velle. Non accetta la condanna «perché sono innocente e non ho fatto niente». E sostiene: «Che senso ha che io sia stato assolto per il rapporto di gruppo e allo stesso tempo condannato per violenza di gruppo anche se il rapporto con la ragazza lo ho avuto da solo? Io proprio non capisco…». Le motivazioni della sentenza potranno spiegare meglio il ragionamento fatto dai giudici. «L’ho già detto mille volte e lo ripeterò per sempre: io sono innocente», sostiene lui. E ancora un’altra domanda rivolta ai giudici: «Ma come fanno a non capire che non ho fatto niente?».

Come sono andati a finire

La studentessa vittima della violenza oggi lavora come manager nella moda. L’altra ragazza lavora all’estero dove ha appena terminato un master nel management in ambito finanziario. Ciro Grillo invece ha cominciato la pratica legale nello studio Mascia dopo la laurea in giurisprudenza. Si è fidanzato con una collega e a dicembre diventerà padre. Edoardo Capitta e Vittorio Lauria sono in procinto di terminare gli studi di Economia e per pagarsi gli studi fanno lavori saltuari come i rider o i corrieri.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Perché Ciro Grillo e i suoi amici sono stati condannati per stupro di gruppo

2.

La procura e la morte di Angelo Onorato: «Era pieno di debiti»

3.

Genova, parla il padre del bambino precipitato dal secondo piano di una scuola: «Nostro figlio è stato abbandonato. Siamo distrutti»

4.

Processo Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5s e i due amici condannati a 8 anni per stupro di gruppo

5.

«Amore, facciamo una cosa veloce…», lei fa da esca prima delle 30 coltellate ad Hayati Aroyo. I festini e il video hot, i rapporti del trio e le chat

leggi anche
ciro grillo condanna stupro gruppo perche
ATTUALITÀ

Perché Ciro Grillo e i suoi amici sono stati condannati per stupro di gruppo

Di Alessandro D’Amato
ciro grillo stupro gruppo processo
ATTUALITÀ

Processo Ciro Grillo, il figlio del fondatore del M5s e i due amici condannati a 8 anni per stupro di gruppo

Di Ugo Milano
ciro grillo
ATTUALITÀ

Processo a Ciro Grillo, muore il figlio del giudice Contu: udienza rinviata al 22 settembre

Di Alba Romano