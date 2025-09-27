Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLODiritti civiliLGBTQ+RaiTvVideo

«Come si riconosce un gay? Si vede, basta ipocrisie». Bufera su Uno Mattina: «Occhio agli etero che si fingono omosessuali» – Il video

27 Settembre 2025 - 16:38 Alba Romano
embed
uno mattina polemicva gay come riconoscere
uno mattina polemicva gay come riconoscere
Protagonisti la conduttrice Ingrid Muccitelli e gli ospiti in studio Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli. L’avvocata ha poi tentato di giustificarsi sui social media

«Ma il gay, come si riconosce?». È la domanda che è rimbalzata nel salotto di Uno mattina, nel corso dell’ultima puntata del programma, e che ha scatenato una bufera sulla conduttrice Ingrid Muccitelli e sui suoi ospiti. «Si riconosce, usciamo da tutte le ipocrisie. Io ho i radar», ha risposto l’ospite Concita Borrelli parlando con Alessandro Cecchi Paone. «È uno scherzo? Agghiacciante continuare a parlare in questo modo dell’omosessualità in TV, nell’anno domini 2025», si legge in un commento sul web, che riassume il comune sentire. 

La spiegazione di Borrelli: «I gay guardano al mondo femminile»

Nasce tutto da un caso avvenuto a Montesilvano, in Abruzzo, dove un parrucchiere ha postato un annuncio di lavoro in cui manifestava la volontà di assumere esclusivamente una persona omosessuale a causa delle maggiori «qualità professionali». Sulla questione sei è espressa prima concita Borrelli: «Non è una categoria essere gay, significa solo avere un certo orientamento sessuale. Che culturalmente e socialmente siano attrezzati ad avere un occhio più sottile, più profondo… perché il gay in qualche modo ha un corpo maschile ma guarda molto al mondo femminile, questo fa la differenza», ha detto.

L’allarme di Cecchi Paone: «Qualche giovane etero potrebbe fingersi gay»

Anche Cecchi Paone si è allineato con la visione dell’altra ospite: «Ci sono delle ragioni di sensibilità, di attenzione alla bellezza, all’estetica. E non sempre si vede. Voglio avvisare questo parrucchiere: in epoca di disoccupazione giovanile, può essere che qualche etero vada lì dicendo di essere gay per avere il lavoro». È a quel punto che la conduttrice Muccitelli avanza la domanda: e allora, come faccio a riconoscerlo? «Basta un gesto, una parola, un ammiccamento della bocca… si vede», ha concluso Concita Borrelli. 

La spiegazione di Borrelli: «Avvelenatori di pozzi»

Dopo il polverone social, la stessa Borrelli è intervenuta sui suoi account per spiegare la sua posizione: «A Uno Mattina ho sottolineato che i gay non sono una categoria! Ho sottolineato che l’annuncio del parrucchiere di primo acchito è da brividi. Ho sottolineato che gli omosessuali hanno un senso estetico spiccatissimo. Attaccarmi gratuitamente? Non ci provate!». E ha poi aggiunto: «Ho sottolineato il senso dell’estetica, la sensibilità, il gusto indiscutibili degli omosessuali visto che mi è stata posta una domanda ben precisa (rivedete il video)», dando a chiunque la criticasse dell’«avvelenatore di pozzi».

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Beatrice Venezi e la lettera degli orchestrali del Teatro La Fenice: «Non ha mai diretto opere, il curriculum è inadeguato»

2.

Direttrici d’orchestra contro: «Beatrice Venezi? La musica non è un concorso di bellezza»

3.

La lite Grignani – Pausini e il giallo dell’autorizzazione a cambiare il testo della canzone. La Warner: «Ce l’abbiamo». I dubbi degli avvocati e cosa succede ora

4.

Enzo Iacchetti dopo la sfuriata in tv su Gaza: «Mi minacciano di morte. Sto perdendo lavoro ma non me ne pento. I politici? Figura di m***a morale»

5.

Beatrice Venezi, la rivolta degli orchestrali. Alla Fenice si blocca tutto: «Deve andarsene: con lei deriva autoritaria»

leggi anche
no other land premio oscar
CULTURA & SPETTACOLO

La Rai rinvia «No Other Land»: il dietrofront sulla messa in onda del documentario prevista per il 7 ottobre. Spunta l’ombra di una “telefonata politica”

Di Cecilia Dardana
lilli gruber gianfranco fini
CULTURA & SPETTACOLO

Otto e mezzo diventa un ring fra Lilli Gruber e Gianfranco Fini. Su Gaza e Charlie Kirk lui difende Giorgia Meloni e lei gli toglie la parola – Il video

Di Fosca Bincher
jimmy kimmel donald trump video
ESTERI

Jimmy Kimmel torna in onda commosso e scherza su Trump: «Non sa ridere alle battute, ora ci distrarrà pubblicando i file su Epstein» – Il video

Di Ugo Milano