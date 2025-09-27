«Come si riconosce un gay? Si vede, basta ipocrisie». Bufera su Uno Mattina: «Occhio agli etero che si fingono omosessuali» – Il video

Protagonisti la conduttrice Ingrid Muccitelli e gli ospiti in studio Alessandro Cecchi Paone e Concita Borrelli. L’avvocata ha poi tentato di giustificarsi sui social media

«Ma il gay, come si riconosce?». È la domanda che è rimbalzata nel salotto di Uno mattina, nel corso dell’ultima puntata del programma, e che ha scatenato una bufera sulla conduttrice Ingrid Muccitelli e sui suoi ospiti. «Si riconosce, usciamo da tutte le ipocrisie. Io ho i radar», ha risposto l’ospite Concita Borrelli parlando con Alessandro Cecchi Paone. «È uno scherzo? Agghiacciante continuare a parlare in questo modo dell’omosessualità in TV, nell’anno domini 2025», si legge in un commento sul web, che riassume il comune sentire.

La spiegazione di Borrelli: «I gay guardano al mondo femminile»

Nasce tutto da un caso avvenuto a Montesilvano, in Abruzzo, dove un parrucchiere ha postato un annuncio di lavoro in cui manifestava la volontà di assumere esclusivamente una persona omosessuale a causa delle maggiori «qualità professionali». Sulla questione sei è espressa prima concita Borrelli: «Non è una categoria essere gay, significa solo avere un certo orientamento sessuale. Che culturalmente e socialmente siano attrezzati ad avere un occhio più sottile, più profondo… perché il gay in qualche modo ha un corpo maschile ma guarda molto al mondo femminile, questo fa la differenza», ha detto.

L’allarme di Cecchi Paone: «Qualche giovane etero potrebbe fingersi gay»

Anche Cecchi Paone si è allineato con la visione dell’altra ospite: «Ci sono delle ragioni di sensibilità, di attenzione alla bellezza, all’estetica. E non sempre si vede. Voglio avvisare questo parrucchiere: in epoca di disoccupazione giovanile, può essere che qualche etero vada lì dicendo di essere gay per avere il lavoro». È a quel punto che la conduttrice Muccitelli avanza la domanda: e allora, come faccio a riconoscerlo? «Basta un gesto, una parola, un ammiccamento della bocca… si vede», ha concluso Concita Borrelli.

La spiegazione di Borrelli: «Avvelenatori di pozzi»

Dopo il polverone social, la stessa Borrelli è intervenuta sui suoi account per spiegare la sua posizione: «A Uno Mattina ho sottolineato che i gay non sono una categoria! Ho sottolineato che l’annuncio del parrucchiere di primo acchito è da brividi. Ho sottolineato che gli omosessuali hanno un senso estetico spiccatissimo. Attaccarmi gratuitamente? Non ci provate!». E ha poi aggiunto: «Ho sottolineato il senso dell’estetica, la sensibilità, il gusto indiscutibili degli omosessuali visto che mi è stata posta una domanda ben precisa (rivedete il video)», dando a chiunque la criticasse dell’«avvelenatore di pozzi».