I falsi video sulla commemorazione di Charlie Kirk

Fin dall’inizio, l’omicidio di Charlie Kirk, ucciso il 10 settembre 2025, è stato travolto da un’ondata di disinformazione e contenuti virali: prima sulle circostanze dell’assassinio, poi sulla caccia al killer e infine sulla commemorazione. Negli ultimi giorni ha iniziato a circolare su varie piattaforme social un video che, attraverso un montaggio di immagini e filmati, intende commemorare la morte dell’estremista di destra e fondatore di Turning Point Usa. Tuttavia, un’analisi accurata rivela che molte delle immagini utilizzate sono state decontestualizzate o provengono da eventi non collegati. In questo articolo ricostruiamo l’origine delle diverse sequenze, separando ciò che è autentico da ciò che non lo è.

Per chi va di fretta

Il video commemorativo di Kirk è un montaggio che mescola scene autentiche e immagini riciclate da altri eventi.

che mescola scene autentiche e immagini riciclate da altri eventi. Fuori contesto : le cerimonie al Cimitero di Arlington (erano per il Memorial Day, maggio 2025), la parata di militari e bandiere a Cape Coral (era per l’11 settembre), le due processioni di motociclisti (per il funerale di due ufficiali uccisi in servizio a Tremonton).

: le cerimonie al Cimitero di Arlington (erano per il Memorial Day, maggio 2025), la parata di militari e bandiere a Cape Coral (era per l’11 settembre), le due processioni di motociclisti (per il funerale di due ufficiali uccisi in servizio a Tremonton). Autentici : la commemorazione con Trump e Melania al 9/11 Anniversary Medal of Freedom event, l’uomo che corre per omaggiare Kirk, l’omaggio della NASCAR a Bristol Motor Speedway, la veglia al Campidoglio dello Utah e i cortei di auto con bandiere per Kirk.

: la commemorazione con Trump e Melania al 9/11 Anniversary Medal of Freedom event, l’uomo che corre per omaggiare Kirk, l’omaggio della NASCAR a Bristol Motor Speedway, la veglia al Campidoglio dello Utah e i cortei di auto con bandiere per Kirk. Il video cerca di costruire un funerale “ufficiale” mai avvenuto, manipolando contesti diversi.

Analisi

Il video è stato diffuso inizialmente su Facebook e Instagram, rilanciato da account pro-Kirk e pagine di destra radicale negli Stati Uniti, e in seguito caricato su YouTube e X. Presentato come “commemorazione ufficiale” di Kirk, in realtà è un collage di eventi diversi.

Le immagini fuori contesto

Il montaggio apre con una scena che mostra Donald Trump, JD Vance e ufficiali in alta uniforme mentre rendono omaggio tra ghirlande e corone: il video suggerisce che siano “onori per Kirk”. Questo è falso — si tratta in realtà delle riprese della cerimonia del Memorial Day al Cimitero Nazionale di Arlington.

A sinistra il video, a destra le immagini ufficiali del Memorial Day, si notano gli stessi vestiti

Lo verifichiamo confrontando elementi visivi distintivi: gli stessi abiti formali dei partecipanti, la disposizione e il design delle ghirlande funebri. Le immagini ufficiali della Casa Bianca e dei video del Memorial Day corrispondono esattamente alle inquadrature usate dal montaggio virale, il che indica che quel segmento è stato riciclato da una cerimonia di maggio e non è una commemorazione connessa alla morte di Kirk.

A sinistra il video, a destra le immagini ufficiali del Memorial Day, si nota la medesima ghirlanda

Altro frammento usato per suggerire un “omaggio nazionale” è la sfilata di bandiere e uomini in uniforme: qui l’ordine e i simboli delle bandiere (prima la bandiera USA, poi quella della Florida, poi gli stendardi della polizia locale e del dipartimento dei vigili del fuoco) corrispondono alla cerimonia locale per il 9/11 della città di Cape Coral.

A sinistra il video, a destra la bandiera della Florida

A sinistra la bandiera della polizia locale, a destra quella del dipartimento dei vigili del fuoco

Per la verifica è stato sufficiente confrontare il video con le foto e con i post Instagram ufficiali del Cape Coral Fire Department / Cape Coral Police che documentano la cerimonia di commemorazione dell’11 settembre: gli stendardi, le divise e lo sfondo coincidono. Quindi quella sequenza non è un tributo a Kirk ma un evento locale per l’11 settembre.

A sinistra il video, a destra le foto ufficiali della cerimonia di Cape Coral

Infine, la lunga processione di motociclisti, montata dal video per farla passare come un tributo a Kirk, è in realtà riconducibile alle esequie pubbliche per i due ufficiali uccisi a Tremonton, Sgt. Lee Sorensen e Officer Eric Estrada, morti nell’agosto 2025.

A sinistra il video, a destra la processione per gli agenti uccisi.

Appena dopo, nel video, si vede un’altra processione. Sebbene sia difficile risalire alla fonte il video gira sui social almeno dal 7 settembre 2025, prima dell’assassinio di Kirk. Anche questo quindi non è in suo onore.

A sinistra un fotogramma del video oggetto di verifica, a destra il medesimo video postato il 7 settembre 2025

Le immagini autentiche

Alcuni spezzoni del montaggio, invece, sono genuini e direttamente collegati alle reazioni e alle commemorazioni successive all’uccisione di Kirk. Primo fra tutti il passaggio con Donald Trump e Melania durante una cerimonia: quel segmento proviene davvero dalla cerimonia del 9/11 in cui, come mostrato nei video ufficiali, Trump ha annunciato che conferirà a Charlie Kirk la Presidential Medal of Freedom postuma.

A sinistra il video, a destra le foto della cerimonia del 9/11.

Anche la parte relativa alla NASCAR a Bristol Motor Speedway è vera: alcune vetture del Richard Childress Racing hanno montato decal commemorativi “In Memory of Charlie Kirk, 1993–2025” e il vincitore Christopher Bell ha dichiarato pubblicamente di dedicare la vittoria a Kirk. Esistono riprese da più angolazioni, post ufficiali dei team e copertura stampa, che confermano la veridicità delle immagini.

A sinistra il video, a destra le riprese che mostrano un’angolazione più ampia

Un altro spezzone autentico è la clip del giovane che corre con una bandiera americana tra pattuglie a scorta: si tratta di Connor Bibliano, studente della University of Arkansas-Fort Smith, che ha percorso una tratta portando una bandiera in onore delle vittime dell’11 settembre e, in seguito, anche in memoria di Kirk.

Infine, la veglia al Campidoglio dello Utah e i cortei di auto con bandiere recanti il nome “Kirk/Charlie” sono autentici e sono stati documentati da testate locali e da filmati pubblicati sui canali delle tv locali.

Le immagini del video mostrano chiaramente che le commemorazioni sono indirizzate a Charlie Kirk

Conclusioni

Il video virale sulla commemorazione di Charlie Kirk è un esempio di disinformazione emotiva. Il montaggio mescola immagini autentiche con scene fuori contesto per amplificarne l’impatto. Il risultato è una narrazione visuale che dà l’impressione di un funerale ufficiale e infinite commemorazioni per Kirk.

