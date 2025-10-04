Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICACentrosinistraItalia VivaMatteo Renzi

Matteo Renzi vuole chiudere Italia Viva

04 Ottobre 2025 - 06:50 Alba Romano
embed
bayrou renzi
bayrou renzi
L'ex premier ha pronto un nuovo contenitore: Casa Riformista

Matteo Renzi vuole archiviare l’esperienza di Italia Viva. E la Leopolda in programma sarà l’occasione per farlo. Questa edizione, sei anni dopo la prima, sarà l’ultima sotto le insegne del partito. Anche perché, spiega il Corriere della Sera, le ambizioni di arrivare al 10% sono rimaste tali. E con le elezioni politiche alle porte senza risultati per il Terzo Polo l’ex premier punta su Casa riformista. Ovvero un contenitore civico-centrista che è apparso alle ultime elezioni regionali. E potrebbe raccogliere il testimone di Iv.

Addio a Italia Viva

«Il centrosinistra vincerà solo con un centro forte», dice Renzi. Iv servirà per continuare a percepire il 2 per mille. Che l’anno scorso ha portato nelle casse renziane un milione di euro. Ma serviranno donazioni per la nuova avventura. Casa Riformista avrà subito la possibilità di dimostrare le sue potenzialità alle elezioni regionali. In Calabria la soglia è al 5%, in Toscana all’8%.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla

2.

Alessandria, il vicesegretario di Gioventù nazionale lascia FdI per Gaza: «Una volta Meloni era a favore della causa palestinese» – L’intervista

3.

«Mai una gioia»: lo stenografo rassegnato che si sfoga nel verbale della Camera

4.

Flotilla, gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati: «Ora bisogna portare a casa tutti» – I video

5.

Scontro Salvini-Landini sullo sciopero per Gaza: «È guerra politica». E pubblica gli insulti contro di lui. Il capo della Cgil: «A chi è qui dovrebbero baciare i piedi» – Il video

leggi anche
renzi-leopolda-piantedosi-crosetto
POLITICA

Matteo Renzi stregato dai ministri di Meloni: «Piantedosi? Tra i migliori. Crosetto? Impeccabile». E pizzica la Cgil sulla Flotilla

Di Ugo Milano
Elly Schlein Cernobbio
POLITICA

I manager stravedono per Meloni, gelo a Cernobbio per Schlein, Renzi e Calenda – Il sondaggio

Di Diego Messini
bayrou renzi
POLITICA

Caso Bayrou, Renzi contro la Francia: «Sono scelte fatte dal mio governo, imparino a riconoscere gli alleati dai nemici»

Di Stefania Carboni