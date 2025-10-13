Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpFedezGaza
Aosta, Rocco è il nuovo sindaco per 15 voti. Vittoria al ballottaggio contro Girardini

13 Ottobre 2025 - 10:43 Ugo Milano
raffaele rocco sindaco aosta
L'ingegnere, 63 anni, succede a Gianni Nuti come primo cittadino. Come il predecessore, anche Rocco è sostenuto da centrosinistra e autonomisti

Raffaele Rocco è il nuovo sindaco di Aosta. L’ingegnere, 63 anni, sostenuto dal Partito Democratico e dalle forze autonomiste, ha vinto il ballottaggio contro l’imprenditore Giovanni Girardini con appena 15 voti di differenza. Il neoeletto sindaco ha ottenuto 6.420 voti (50,06% del totale) contro i 6.405 totalizzati da Girardini (49,94%), espressione del centrodestra. L’affluenza alle urne per il turno di ballottaggio è stata del 45,7% (pari a 13.071 elettori), in linea con il dato del 2020 (45,93%). Anche in quell’occasione Giovanni Girardini era uscito sconfitto contro il candidato indipendente di centro-sinistra, all’epoca Gianni Nuti.

«Una vittoria sul filo di lana»

I due candidati erano arrivati vicinissimi anche al primo turno elettorale, tenutosi lo scorso 28 settembre insieme alle elezioni regionali. Rocco aveva ottenuto il 45,3% e Girardini il 42,7% dei voti. Oggi, dopo l’arrivo dei risultati definitivi, Rocco ha riconosciuto che è stata «una vittoria sul filo di lana», aggiungendo che «il dato più importante è che più della metà degli elettori non è andato a votare». Il nuovo sindaco avrà come vice l’avvocato Valeria Fadda.

