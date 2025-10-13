Erdogan a Meloni: «Devo farti smettere di fumare». Il siparietto al summit di Sharm el-Sheikh – Il video

A lato del vertice per la pace su Gaza, il presidente turco ha scherzato con la premier italiana davanti a Emmanuel Macron

Un momento di leggerezza durante il summit di pace di Sharm el-Sheikh, dove i leader internazionali sono riuniti per la firma del piano di pace per il Medio Oriente. Protagonisti del siparietto, la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Come mostrano le immagini diffuse da una televisione turca, i due si sono incontrati e salutati con una stretta di mano amichevole, prima che Erdogan rompesse il protocollo con una battuta informale: «Stai alla grande, ma devo trovate un modo per farti smettere di fumare». La premier italiana ha risposto con un sorriso, dopo che l’interprete le ha tradotto le parole dal turco all’inglese.

Lo scambio di battute informale davanti a Emmanuel Macron

La premier Meloni ha reagito con un sorriso alla battuta di Erdogan sulla necessità di farla smettere di fumare. «Lo so, lo so…», tra le risate dei presenti, incluso il presidente francese Emmanuel Macron, che si trovava accanto ai due leader. Un piccolo scambio informale che sta facendo il giro dei media internazionali e dei social. Non è la prima volta che Erdogan si lascia andare a battute di questo tipo durante incontri ufficiali. A fine settembre, durante l’Assemblea generale dell’Onu, aveva preso in giro il suo omologo francese. Alla domanda di rito «Come stai?», Macron ha risposto con un «Sono contento». A quel punto Erdogan non aveva perso l’occasione per ironizzare: «Quindi ci sono momenti in cui stai bene».