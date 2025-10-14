Meloni pubblica l’autobiografia negli Usa, Trump la sponsorizza: «Comprate tutti il libro»

Sul suo social Truth, il leader americano ha elogiato la premier in occasione dell’uscita dell’edizione americana di “Io sono Giorgia”. La prefazione è di Trump Jr.

Il nome di Donald Trump, anzi dei Donald Trump, occupa una buona metà della copertina di I am Giorgia, l’edizione americana della biografia scritta dalla premier italiana Giorgia Meloni. Il nome della presidente del Consiglio campeggia in alto, lei che è autrice e protagonista dell’opera. Appena sotto il nome di Donald Trump Jr., figlio maggiore del leader statunitense: è sua la mano che eccezionalmente ha composto la prefazione a stelle e strisce del libro. Più in basso, in un bollino, un commento di Trump: «Meloni è una leader FANTASTICA». Ed è proprio l’inquilino della Casa Bianca, all’indomani dell’incontro per la pace in Medio Oriente a Sharm el-Sheikh in cui non ha lesinato adulazioni a Meloni, è corso sul suo social Truth per sponsorizzarne il libro.

Le lodi di Trump: «Lavoro incredibile, rende orgoglioso il suo popolo»

«Giorgia Meloni, la GRANDE premier italiana, ha scritto un nuovo libro, I am Giorgia: My roots, my principles», si legge sull’account Truth del presidente americano. «Giorgia sta facendo un lavoro incredibile per le meravigliose persone italiane, e questo libro approfondisce il suo percorso di Fede, Famiglia e Amore per la patria, che le ha dato la Saggezza e il Coraggio necessari per servire la sua Nazione e rendere orgoglioso il suo popolo». Poi la chiosa: «Lei è un’ispirazione per tutti. Compratene una copia». E annesso, ovviamente, il link.

La prefazione di Donald Trump Jr.: «Ha un coraggio che gli altri leader si sognano»

L’editore dell’edizione americana è la Skyhorse Publishing, la stessa casa che un anno fa a mandato in stampa l’autobiografia di Melania Trump. «Pochissime persone, nella politica odierna, possono affermare che la loro elezione abbia segnato l’inizio di un cambiamento radicale nella loro Nazione», si legge nella prefazione di Donald Trump Jr. Dopo aver ripercorso la parabola della premier dalla Garbatella a Palazzo Chigi, incensa Meloni come la politica che «ha sfidato l’élite globalista, ha difeso il suo paese e ha portato al suo incarico un coraggio e una chiarezza che la maggior parte dei cosiddetti leader potevano solo sognare».