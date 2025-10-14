«L’Italia può eliminare Israele, almeno sul campo»: bufera sulla frase del giornalista Rai da Udine

Immediata la condanna di Fratelli d'Italia: «Dichiarazioni imbarazzanti. E poi si parla di TeleMeloni...»

«L’Italia ha la possibilità di eliminare Israele, almeno sul campo». È destinata a scatenare le polemiche la gaffe in cui è incappato Jacopo Cecconi, cronista del Tg3. Il giornalista del servizio pubblico si è collegato in diretta all’edizione delle 19 da Udine, dove si trovava per raccontare la manifestazione pro-Pal in concomitanza con la partita della Nazionale, valida per la qualificazione ai Mondiali.

Mentre parlava delle rivendicazioni dei manifestanti e di chi chiedeva il boicottaggio della partita, Cecconi si è lasciato scappare una frase (intorno al minuto 30.30 di questo video) che non è passata inosservata ai telespettatori ed è finita subito sui social e sotto i riflettori della politica. «Le dichiarazioni in diretta di un giornalista, durante il Tg3, sono imbarazzanti e sintomo di un clima irragionevole messo in atto da certa stampa. È utile soffermarsi poi su quanto sia lunare definire Telemeloni questo servizio pubblico. Una frase infelice e inopportuna che si commenta da sola», commenta il senatore di Fratelli d’Italia, Raffaele Speranzon, componente della Commissione Vigilanza Rai.