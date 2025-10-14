Israele mette fretta ad Hamas: «Corpi degli ostaggi entro oggi». Trump prende tempo: «Ricostruiamo Gaza. Due Stati? Vedremo» – La diretta
All’indomani della storica firma della «Dichiarazione di Trump per la pace» a Sharm el-Sheikh la situazione in Medio Oriente sta ancora tentando di assestarsi su un qualche equilibrio. Dopo il lungo discorso di Donald Trump alla Knesset, il parlamento israeliano, e lo scambio di ostaggi e prigionieri, nei prossimi giorni dovrebbero prendere il via i negoziati per la seconda fase del piano proposto dalla Casa Bianca. Ma i dubbi e i punti non risolti – dal disarmo di Hamas alla soluzione a due Stati – sono molti.
Israele ad Hamas: «Entro oggi la riconsegna dei corpi degli ostaggi»
Parte dell’accordo di mutuo scambio di prigionieri e ostaggi era anche la riconsegna da parte di Hamas dei corpi di circa 26 ostaggi morti nella Striscia di Gaza negli ultimi due anni. Il gruppo armato palestinese aveva chiesto dieci giorni per poter localizzare tutte le salme ma Tel Aviv vuole accelerare le operazioni. Avrebbe infatti fissato a oggi il termine ultimo per la restituzione dei cadaveri, essendo convinta che già ieri Hamas avesse in mano alcuni corpi ma si sia rifiutato di consegnarli.
Trump ammette: «Ricostruiremo Gaza. Due Stati? Alcuni ne vogliono uno solo»
Di rientro dall’Egitto in America, Donald Trump ne ha approfittato per improvvisare un botta e risposta con i giornalisti a bordo del suo Air Force One. «Stiamo parlano di ricostruire Gaza», ha assicurato. Si è poi soffermato sulla questione dei due Stati: «Non sto parlando di uno Stato unico, di uno Stato doppio o di due Stati. Molte persone apprezzano la soluzione di uno Stato unico. Alcune persone apprezzano la soluzione di due Stati. Vedremo». L’accordo firmato a Sharm el-Sheikh, come sottolinea il Guardian, sull’eventuale creazione di uno Stato palestinese è «estremamente vago», facendo riferimento solo alla continuazione di una «visone globale di pace, sicurezza e prosperità condivisa nella regione».
Quattro palestinesi uccisi dall'Idf, tre colpiti da un aereo: «Non si erano fermati all'alt»
Nelle ultime ore sarebbero 4 i palestinesi uccisi dal fuoco israeliano, nonostante l’accordo di pace e lo scambio di prigionieri. A riferirlo sono i media palestinesi. Un uomo, Khalid Barbakh, sarebbe stato colpito dalle colpi di arma da fuoco di alcuni soldati dell’Idf mentre questi ispezionavano la sua abitazione, nel centro di Khan Younis. Altri tre sono invece stati uccisi da un aereo a Gaza City, una zona che in base all’accordo di cessate il fuoco rimane temporaneamente in mano all’esercito israeliano. Secondo Times of Israel, i tre si erano avvicinati a piedi a un manipolo di soldati. Non essendosi fermati all’«alt» dei militari, sono stati colpiti e uccisi.
Israele ha liberato 55 operatori sanitari, erano tra i prigionieri rilasciati ieri
La liberazione dei 20 ostaggi israeliani, in cambio di circa 1.950 prigionieri palestinesi, è stato l’atto che ha aperto la giornata di lunedì 13 ottobre, poi conclusa con l’ufficialità dell’accordo. Secondo Al Jazeera, tra i palestinesi rilasciati ci sarebbero 55 operatori sanitari tra cui 24 infermieri, 7 medici e 2 paramedici. Almeno 44 di loro «sono stati rapiti dalle forze di occupazione israeliane dagli ospedali in cui lavoravano», sostiene Healthcare Workers Watch. Altri 115 operatori sarebbero ancora detenuti in Israele.