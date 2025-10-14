Israele mette fretta ad Hamas: «Corpi degli ostaggi entro oggi». Trump prende tempo: «Ricostruiamo Gaza. Due Stati? Vedremo» – La diretta

Secondo i media palestinesi, nelle ultime ore 4 palestinesi sarebbero stati uccisi dall'esercito israeliano

All’indomani della storica firma della «Dichiarazione di Trump per la pace» a Sharm el-Sheikh la situazione in Medio Oriente sta ancora tentando di assestarsi su un qualche equilibrio. Dopo il lungo discorso di Donald Trump alla Knesset, il parlamento israeliano, e lo scambio di ostaggi e prigionieri, nei prossimi giorni dovrebbero prendere il via i negoziati per la seconda fase del piano proposto dalla Casa Bianca. Ma i dubbi e i punti non risolti – dal disarmo di Hamas alla soluzione a due Stati – sono molti.