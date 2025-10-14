Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Time elogia Trump in copertina, lui protesta: «È la foto peggiore di sempre, mi hanno fatto sparire i capelli. Perché lo fanno?»

14 Ottobre 2025 - 10:25 Ugo Milano
donald trump time
Sui social, il presidente americano si è infuriato per la scelta della copertina: «È una foto pessima, ma l’articolo è relativamente bello»

Il faccione di Donald Trump è su tutta la prima pagina, ripreso da sotto il mento, come fosse una statua che si può ammirare solo al basso. Il titolo, «Il suo trionfo», gli dà un’ulteriore vena epica. È questa al copertina scelta da Time per celebrare la firma sul patto di pace per Gaza. Una scelta che non ha però soddisfatto in nessun modo Trump, che al suo look e alla sua apparenza ci tiene molto. E più di tutto, ai suoi capelli.

La protesta di Trump: «È una foto pessima, perché lo fanno?»

«La rivista Time ha scritto un articolo relativamente bello su di me», ha esordito sui social il presidente americano, lasciandosi andare a un raro complimento diretto a una testata giornalistica a stelle e strisce. «Ma la foto potrebbe essere la peggiore di tutti i tempi. Mi hanno fatto scomparire i capelli e poi hanno messo qualcosa a fluttuare sopra la mia testa, sembrava una corona fluttuante ma era estremamente piccola. Davvero strano!». Così ha descritto l’effetto visivo reso dai suoi capelli, biondo-arancio tinto, fotografati in controluce, quasi una sorta di aureola. «Non mi è mai piaciuto che le foto siano scattate dal basso, ma questa è una foto pessima e merita di essere criticata. Cosa stanno facendo e perché?».

