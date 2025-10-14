Colpo di Stato in Madagascar, l’esercito: «Abbiamo preso il potere»

La mossa dopo che l'Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l'impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. Il leader ieri si è dato alla fuga con un aereo militare francese

Un’unità militare d’élite del Madagascar ha dichiarato di aver preso il potere nel Paese dopo che l’Assemblea nazionale, corrispondente alla Camera bassa, ha votato l’impeachment nei confronti del presidente Andry Rajoelina per diserzione dal servizio. «Abbiamo preso il potere», ha dichiarato il colonnello Michael Randrianirina, capo dell’unità militare Capsat, dopo aver letto una dichiarazione davanti a un edificio governativo.

L’impeachment contro il presidente

L’Assemblea nazionale del Parlamento del Madagascar, corrispondente alla Camera bassa, ha votato per l’impeachment nei confronti del presidente Rajoelina. La risoluzione è stata approvata con 130 voti a favore, ben al di sopra della soglia costituzionale dei due terzi richiesta dalla Camera composta da 163 membri, con una dura condanna al capo di Stato malgascio che si nasconde dopo settimane di manifestazioni contro il governo. La presidenza ha respinto il voto in quanto «priva di qualsiasi base giuridica». Rajoelina ha lasciato ieri il paese a bordo di un aereo militare francese. Era salito alla ribalta come leader di transizione del Madagascar dopo il colpo di Stato del 2009. Eletto presidente per la prima volta nel 2018, è stato rieletto per un secondo mandato nel 2023. Le proteste delle giovani generazioni che hanno scosso il paese nelle ultime settimane lo hanno isolato, facendogli rompere il rapporto anche con le forze armate. Il capo di Stato malgascio ha detto di essere in un «luogo sicuro» dopo un «tentato omicidio», senza precisare dove si trovi. Ha ovviamente sciolto per decreto l’assemblea che ha votato oggi contro di lui. Per ora Macron non si espone pubblicamente sul coinvolgimento nella fuga ma è chiaro che l’aereo su cui è volato via Rajoelina fosse francese.

L’ipotesi Dubai

Il numero uno dell’Eliseo ha solo espresso «grande preoccupazione». «E’ molto importante che l’ordine costituzionale e la continuità istituzionale siano preservati in Madagascar, perché sono in gioco la stabilita’ del Paese e gli interessi della popolazione», ha detto Macron, osservando che l’isola ha già attraversato periodi di crisi . Ieri Rfi ha diffuso la notizia del trasferimento del presidente Rajoelina all’isola di Sainte-Marie, sulla costa orientale del Madagascar, e da il volo su un aereo militare francese diretto verso l’isola della Riunione, prima di ripartire per un’altra destinazione sconosciuta, con la sua famiglia. Probabilmente si trova a Dubai.