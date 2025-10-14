Ucraina, colpito dai russi convoglio del World Food Programme dell’Onu: illeso italiano a bordo. Tajani: «Attacco inaccettabile»

Attacco a quattro mezzi dell'organizzazione nella regione di Cherson. Un camion è andato a fuoco, un altro è rimasto gravemente danneggiato, altri due veicoli sono scampati al raid

«Condanno con forza l’attacco russo al convoglio del Wfp in Ucraina, su cui era presente anche un funzionario italiano, rimasto fortunatamente illeso. Gli attacchi sui civili, sugli ospedali e ora sugli operatori umanitari sono inaccettabili. La Russia deve cessare la violenza e iniziare ad agire da attore responsabile. La mia solidarietà all’Onu, al suo personale e al popolo ucraino». Lo scrive su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani dopo che un convoglio Onu è stato colpito stamane in Ucraina.

Colpiti quattro convogli

Stamane le forze russe hanno colpito quattro veicoli di una missione umanitaria dell’Onu nella comunità di Bilozerka, nella regione ucraina di Cherson, utilizzando droni e artiglieria. Lo ha riferito su Telegram Oleksandr Prokudin, capo dell’Amministrazione militare regionale di Cherson, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa ucraina Ukrinform. «La Russia ha mostrato ancora una volta il suo vero volto disgustoso, attaccando una missione umanitaria nella regione di Cherson. Stamattina, nella comunità di Bilozerka, gli invasori hanno deliberatamente preso di mira i camion dell’OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Ndr), delle Nazioni Unite con droni e artiglieria. Quattro veicoli bianchi con insegne: non si trattava di equipaggiamento militare, ma di camion che consegnavano aiuti ai civili», ha dichiarato Oleksandr Prokudin, capo dell’Amministrazione militare regionale di Cherson. Un camion è andato a fuoco e un altro è rimasto gravemente danneggiato. Due veicoli sono riusciti a sfuggire all’attacco. «È un miracolo che nessuno sia rimasto ferito», ha aggiunto.

La condanna dell’Onu

Le Nazioni Unite hanno condannato l’attacco definendolo «inaccettabile». Per il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite per l’Ucraina Matthias Schmale, «questi attacchi sono assolutamente inaccettabili. Gli operatori umanitari sono protetti dal diritto internazionale umanitario e non dovrebbero mai essere attaccati», afferma in una nota. «Prendere deliberatamente di mira gli operatori umanitari e gli aiuti umanitari – sottolinea – è una grave violazione del diritto internazionale umanitario e potrebbe costituire un crimine di guerra».

