Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀArrestiCataniaInchiesteSiciliaTentato omicidio

La moglie al marito: «Stasera ti ammazzo». A casa lo pesta a sangue e prova a strangolarlo: la chiamata disperata ai carabinieri a Catania

17 Ottobre 2025 - 17:13 Ugo Milano
embed
carabinieri
carabinieri
L'uomo più anziano di 19 anni della moglie è riuscito ad allertare i carabinieri mentre la donna lo picchiava. Salvato dall'arrivo dei militari

Una donna di 53 anni, di origini straniere, è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver picchiato a sangue il marito 72enne, dopo aver tentato di strangolarlo. A dare l’allarme ieri sera, attorno alle 19.30, è stato l’uomo stesso che, durante l’aggressione, è riuscito a chiamare i carabinieri e segnalare quanto stava accadendo. Giunti sul posto, i militari dell’arma hanno trovato la donna all’esterno dell’abitazione che tentava di trattenere il marito all’interno. Lei era in evidente stato di agitazione e aveva le mani sporche di sangue. Lui era particolarmente ferito, con diverse contusioni e lacerazioni al volto. Anche i vestiti era sporchi di sangue e strappati. L’uomo ha confermato ai carabinieri e ai medici di essere stato vittima di un’aggressione della moglie, arrestata in flagranza di reato.

La gelosia, l’aggressione, l’arresto

Il 72enne è finito in pronto soccorso e i medici hanno diagnosticato una prognosi di una decina di giorni. Il giudice per le indagini preliminari, nel frattempo, ha convalidato l’arresto della donna, che si trova ora al carcere di Catania. Secondo quanto riferito dall’uomo, le liti con la moglie erano frequenti e all’origine di quest’ultima ci sarebbero stati motivi di gelosia. Nella serata di ieri, infatti, la donna è andata su tutte le furie, ha iniziato ad aggredire il marito con calci e pugni e, dopo avergli stretto le mani al collo per strangolarlo, gli ha promesso che in serata lo avrebbe ammazzato.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

I fratelli Ramponi, il frutteto, il mutuo, la firma falsa: cosa c’è dietro la strage dei carabinieri di Castel D’Azzano

2.

Sempio chiama Carlo Taormina dopo l’addio a Lovati. Ma l’avvocato si nega: «Per me lui è colpevole»

3.

Evacuato liceo a Pescara, emergenza sanitaria a scuola: 6 al pronto soccorso. Paura tra gli studenti: «Ho visto le mie amiche uscire piangendo»

4.

Chi è Gianluca Soncin che ha ucciso Pamela Genini. Le minacce di ucciderle il cane e le liti sentite dai vicini: nel 2010 l’arresto per truffa

5.

«Pamela Genini rimase incinta ma abortì, non voleva figli da lui». Parla l’ex fidanzato della vittima: «Lui la violentava, voleva lasciarlo»

leggi anche
carabinieri
ATTUALITÀ

Ostia, muore il 19enne accoltellato alla gamba in una lite per droga: recisa l’arteria femorale. L’omicidio in una zona non coperta da telecamere

Di Ugo Milano
stefani gualandi
ATTUALITÀ

Omicidio di Sofia Stefani, chiesto l’ergastolo per l’ex comandante Gualandi: «Ha mentito su tutto, anche oltre i limiti della fantasia»

Di Alba Romano
Gianluca Soncin e Pamela Genini
ATTUALITÀ

«Pamela si è accorta che stava morendo». Il Gip convalida il fermo di Soncin: «Rischio concreto che potesse uccidere anche l’ex della ragazza»

Di Ugo Milano
pamela genini gianluca soncin omicidio ex fidanzato francesco d.
ATTUALITÀ

«Pamela Genini rimase incinta ma abortì, non voleva figli da lui». Parla l’ex fidanzato della vittima: «Lui la violentava, voleva lasciarlo»

Di Alessandro D’Amato e Ugo Milano
andrea sempio carlo taormina garlasco
ATTUALITÀ

Sempio chiama Carlo Taormina dopo l’addio a Lovati. Ma l’avvocato si nega: «Per me lui è colpevole»

Di Ugo Milano