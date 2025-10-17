La moglie al marito: «Stasera ti ammazzo». A casa lo pesta a sangue e prova a strangolarlo: la chiamata disperata ai carabinieri a Catania

L'uomo più anziano di 19 anni della moglie è riuscito ad allertare i carabinieri mentre la donna lo picchiava. Salvato dall'arrivo dei militari

Una donna di 53 anni, di origini straniere, è stata arrestata a Catania con l’accusa di aver picchiato a sangue il marito 72enne, dopo aver tentato di strangolarlo. A dare l’allarme ieri sera, attorno alle 19.30, è stato l’uomo stesso che, durante l’aggressione, è riuscito a chiamare i carabinieri e segnalare quanto stava accadendo. Giunti sul posto, i militari dell’arma hanno trovato la donna all’esterno dell’abitazione che tentava di trattenere il marito all’interno. Lei era in evidente stato di agitazione e aveva le mani sporche di sangue. Lui era particolarmente ferito, con diverse contusioni e lacerazioni al volto. Anche i vestiti era sporchi di sangue e strappati. L’uomo ha confermato ai carabinieri e ai medici di essere stato vittima di un’aggressione della moglie, arrestata in flagranza di reato.

La gelosia, l’aggressione, l’arresto

Il 72enne è finito in pronto soccorso e i medici hanno diagnosticato una prognosi di una decina di giorni. Il giudice per le indagini preliminari, nel frattempo, ha convalidato l’arresto della donna, che si trova ora al carcere di Catania. Secondo quanto riferito dall’uomo, le liti con la moglie erano frequenti e all’origine di quest’ultima ci sarebbero stati motivi di gelosia. Nella serata di ieri, infatti, la donna è andata su tutte le furie, ha iniziato ad aggredire il marito con calci e pugni e, dopo avergli stretto le mani al collo per strangolarlo, gli ha promesso che in serata lo avrebbe ammazzato.