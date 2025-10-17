«Non so che fare, ho paura», l’ultima chat di Pamela Genini con l’ex prima di essere uccisa: le due segnalazioni alla polizia andate a vuoto

Negli ultimi messaggi la modella chiedeva di chiamare la polizia al suo ex fidanzato. Le due volte in cui è andata alla polizia e il doppione delle chiavi di casa fatto a sua insaputa

Negli ultimi terrificanti minuti prima che Gianluca Soncin la uccidesse a coltellate, Pamela Genini ha chiesto disperatamente aiuto, scrivendo all’ex fidanzato Francesco Dolci. La chat integrale è riportata negli atti dell’inchiesta condotta dalla Polizia e coordinata dalla pm di Milano Alessia Menegazzo e dall’aggiunta Letizia Mannella. Un messaggio dopo l’altro si percepisce tutta la tensione degli ultimi attimi di vita della modella 29enne, consapevole di essere in grave pericolo. La donna prima informa l’ex dell’arrivo dell’aggressore, poi gli chiede di chiamare aiuto, purché le forze dell’ordine non attirino l’attenzione di Soncin. Una frase compare più volte in quell’ultima chat: «Ho paura».

Le chat con l’ex fidanzato: «Non so che fare, chiama la polizia»

Quando Pamela Genini scrive all’ex fidanzato il primo messaggio, Gianluca Soncin è già a casa sua. Sono le 21.35. È lei stessa a spiegare come l’uomo si è presentato da lei: «Ha fatto doppione chiavi mie e entrato». I messaggi di Genini sono frammentati, scrive in modo concitato, probabilmente per paura di essere scoperta. «Nn so che fare», dice. Poi accetta di ricorrere alle forze dell’ordine: «Chiama polizia», chiede all’ex. In quegli ultimi momenti ha ormai realizzato che il comportamento di Soncin ha passato ogni limite: «È da denuncia», scrive. Dolci le chiede il numero civico, la ragazza glielo dà. Poi si raccomanda: «Però non devono suonare capito». È meglio «che entrano e basta».

La chiamata alla polizia

Sono le 21.39, Genini non smette di scrivere: «Teso nn so che fare sono spaventata». Nel frattempo Dolci ha chiamato le forze dell’ordine, che stanno cercando di mettersi in contatto direttamente con la vittima. «Ti stanno chiamando» dice lui. «Nn posso rispondere», spiega lei. Poi aggiunge ancora: «Teso ho paura t rendi conto cosa ha fatto». Un minuto più tardi il tono è ormai disperato: «Questo è matto completamente nnnso che fare». Alle 21.52 l’ultima richiesta di aiuto: «Teso che faccio?». Dolci prova a tranquillizzarla, le dice che la polizia sta arrivando e lui stesso si mette in viaggio. Ma al momento del suo arrivo, così come di quello delle forze dell’ordine, Pamela Gemini è già morta.

Le accuse a Gianluca Soncin

Gianluca Soncin è stato accusato dai pm di omicidio volontario con cinque aggravanti: premeditazione, stalking, crudeltà, futili motivi e relazione affettiva. Ieri è stata emessa l’ordinanza di custodia cautelare in carcere dal gip Tommaso Perna, che ha confermato l’imputazione della pm Menegazzo e dell’aggiunta Mannella. Sebbene in passato Genini avesse chiesto già due volte l’intervento delle forze dell’ordine, le sue preoccupazioni non si erano mai concretizzate in una denuncia nei confronti del fidanzato.