Corteo per la ex Gkn a Firenze: «Siamo diecimila». Scontri tra manifestanti e polizia all’aeroporto – Il video

18 Ottobre 2025 - 19:43 Ugo Milano
Alcune centinaia di persone hanno deviato dal percorso autorizzato e sono entrati nello scalo toscano, forzando un cordone di polizia e raggiungendo l’area check-in. Le forze dell'ordine sono intervenute con cariche per impedire l’accesso alla pista

Tensione alta oggi all’aeroporto di Firenze Peretola, dove durante il corteo in solidarietà con i lavoratori ex Gkn, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. Una parte dei partecipanti, alcune centinaia di persone, ha abbandonato il percorso autorizzato del corteo e ha fatto irruzione nello scalo aeroportuale, forzando un cordone di polizia e raggiungendo l’area dei banchi check-in. La polizia è intervenuta con alcune cariche per impedire ai manifestanti di accedere alla pista.

Gli scontri

I manifestanti sono rimasti circa mezz’ora all’interno dell’aerostazione, occupando anche il primo piano, tra cori e urla. I dipendenti delle compagnie aeree hanno chiuso gli uffici per sicurezza. Mentre la società che gestisce l’aeroporto ha bloccato i flussi in uscita dei passeggeri e adottato misure straordinarie per evitare intrusioni e possibili danni alla struttura. Dopo gli scontri, il corteo è uscito dall’aeroporto: una parte si è ricompattata nei piazzali esterni, riprendendo il percorso previsto in direzione viale Guidoni e del centro storico. Un piccolo gruppo è rimasto davanti all’ingresso dell’aerostazione.

