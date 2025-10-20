Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Maxi Lopez incontra Wanda Nara a Masterchef e le dedica il piatto: «La spalla di maiale di Wanda». Cosa ha detto sulle chat hot con Mauro Icardi – Il video

20 Ottobre 2025 - 12:07 Ugo Milano
Sul set del noto programma, in versione celebrità argentine, la showgirl e l’ex calciatore si continuano a tirare frecciate. Questa volta Maxi Lopez non si è trattenuto

È una separazione che brucia ancora, quella tra Wanda Nara e Maxi Lopez. Non solo per i figli, finiti in mezzo al turbine mediatico, ma anche per la relazione tra i due. Ad anni di distanza, dopo che la modella argentina si è lasciata alle spalle anche la relazione (altrettanto turbolenta) con Mauro Icardi, Wanda Nara e Lopez si sono incontrati nuovamente sul set di Masterchef Celebrity, proprio in Argentina: lei come presentatrice, lui come concorrente. E uno dei primi piatti che ha sfornato era proprio dedicato alla ex moglie.

Il piatto dedicato alla ex moglie 

Era ovvio che ci sarebbero state battute e frecciatine tra di loro, ma nessuno pensava sarebbero arrivate a questo. Nell’ultima puntata, mercoledì scorso, Wanda Nara ha chiamato Maxi Lopez davanti ai giudici perché presentasse il suo piatto piccante. Una volta di fronte a loro, lo ha presentato come «la spalla di maiale di Wanda». I concorrenti sono scoppiati a ridere, i giudici hanno faticato a trattenersi mentre Wanda Nara si è coperta il volto presa dall’imbarazzo. Poi lui ha spiegato, con evidenti riferimenti al passato amoroso: «Una volta le piaceva la bondiola. So che ora le piace molto di più l’hamburger, ma la spalla di maiale era un piatto che le cucinavo tanto tempo fa». Poi ha continuato: «È cambiata, ora le piacciono altre cose».

Le chat Wanda-Icardi e il riferimento all’hamburger

Il riferimento all’hamburger non è affatto casuale. Negli anni passati erano emerse alcune chat tra Wanda Nara e Mauro Icardi in cui il contenuto amoroso si trasformava in piccante ed estremo. Tra i messaggi, in uno in particolare si leggeva: «Mica mi lascerai? Mi lascerai? Puoi darci ancora una possibilità? Voglio sco*are, riempirti l’hamburger di latte». E poi l’attaccante ex Inter insisteva: «Pensi che io abbia voglia di sco*are un’altra ragazza? Non posso, voglio farlo con te, voglio riempirti l’hamburger come faccio da 10 anni. Perché continui a dire cose brutte?».

