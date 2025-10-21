Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
La band di trapper che arrotondava con armi e droga: 19 arresti. Sequestrato anche un AK-47

21 Ottobre 2025 - 18:35 Ugo Milano
Dalla sede del gruppo arrivavano i rifornimenti per l'accampamento dei pusher nel bosco di Malnate. Arrestato il frontman «The Future», conosciuto anche a Milano

Un giro di droga e armi nei boschi di Varese, un sistema che vedeva la collaborazione di italiani e stranieri per tenere in piedi un traffico di cocaina e hashish. Come riporta Il Giorno, a fare da base operativa c’era il luogo di ritrovo di una locale band di musica trap, guidata da Mattia Oliverio, in arte «The Future», arrestato. Diciannove misure cautelari per altrettanti indagati, che sono state rese esecutive all’alba di stamattina 21 ottobre dalla squadra mobile della polizia. È la fase finale dell’operazione Note Stonate della procura di Varese, dopo mesi di indagini approfondite per cui sono stati usati anche droni e visori notturni. Tutto era partito da una postazione di spaccio in un bosco vicino a Malnate, presidiata giorno e notte da 3 spacciatori armati che sono stati arrestati con un blitz. Intorno una rete di supporto che riforniva l’avamposto di cibo, acqua e batterie per la notte, facendo da spola con la sede della band «167 Gang».

Gli appostamenti

A mettere in guardia gli investigatori era stato il viavai sospetto che c’era intorno al bosco. Da lì sono partiti gli appostamenti e le verifiche fatte anche con droni e visori notturni. Così la polizia ha scoperto il bivacco, dove poi sono state rinvenute armi di piccolo e grosso calibro. Perfino un AK-47 usato da quello che era considerato il capo del gruppo criminale, arrestato in un hotel di Varese. La postazione di spaccio era gestita anche da altri 2 pusher, fermati dai poliziotti poco lontano dall’accampamento di fortuna.

I legami con la band trap

Lunghe sessioni di controllo e pedinamenti hanno portato gli inquirenti ad accusare un pregiudicato locale di far parte del sistema criminale. L’uomo era alle dipendenze degli spacciatori che lo usavano come corriere, facendogli portare cibo e powerbank per i telefoni all’interno del bosco. I movimenti del complice hanno condotto gli investigatori in quello che era il luogo di ritrovo della band trap «167 Gang». Dopo alcune verifiche è emerso che sia la droga sia alcune armi usate dai pusher fossero state fornite proprio dal frontman Oliveiro detto «The Future». In tutto ci sono stati 19 arresti, per accuse di spaccio, estorsione e possesso di armi.

