Conte fa un regalo a Meloni, un libro per i tre anni dell’esecutivo. «Tre anni di tasse» e dentro c’è una dedica speciale – Il video

Il siparietto durante le dichiarazioni di voto nell'Aula della Camera dei deputati, in risposta alla replica della presidente del Consiglio

Giuseppe Conte sfodera un libro durante il suo intervento nell’Emiciclo di Montecitorio: è un testo realizzato dal Movimento 5 Stelle, intitolato “Governo Meloni, tre anni di tasse”, in coincidenza con il terzo compleanno dell’Esecutivo. «Noi abbiamo confezionato per lei un libro dei record, perché lei ha stabilito il record delle tasse – ha detto il pentastellato – Ha aumentato la pressione fiscale negli ultimi 10 anni come non mai». È stato questo il siparietto che si è aperto oggi durante le dichiarazioni di voto nell’Aula della Camera dei deputati, in risposta alla replica della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, presente in Aula.

La dedica “speciale”

Conte ha poi spiegato che, dopo l’intervento in dichiarazione di voto, farà dono del libro a Giorgia Meloni. E al’interno, c’è una dedica speciale: «Gentile omaggio per la Presidente Meloni, a cura del Movimento 5 Stelle». «Questo libro documenta che c’è stato un aumento di balzelli e tasse – prosegue il leade del M5s – quando lo sfoglia deve capire che una famiglia non può mettere più nulla del carrello, deve rinunciare alla casa, al ristorante, a fare un viaggio. Questa è la realtà su cui lei ride». «Ora glielo consegno, un attimo solo», conclude.

(video Vista)