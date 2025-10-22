Ultime notizie Delitto di GarlascoJannik SinnerLegge di bilancioSigfrido Ranucci
POLITICABruxellesCamera dei deputatiConsiglio europeoGiorgia MeloniGoverno MeloniRomaVideo

Giorgia Meloni paragonata a Gollum de Il Signore degli Anelli. Lei replica: «Per il potere non farò quello che ho visto fare ad altri» – Il video

22 Ottobre 2025 - 19:08 Sofia Spagnoli
embed
Il deputato Davide Faraone, di Italia Viva, ha paragonato la presidente del Consiglio al noto personaggio de Il Signore degli Anelli

Si torna a parlare de Il Signore degli Anelli. Anche in Aula. Durante la discussione generale alla Camera dei deputati, in risposta alle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo del 23 ottobre, il deputato Davide Faraone, di Italia Viva, ha paragonato la presidente del Consiglio a Gollum, il personaggio de Il Signore degli Anelli, creato da J.R.R. Tolkien, scrittore per cui la premier non ha mai nascosto la propria passione. «Giorgia Meloni pare riconoscersi sempre di più in Gollum – incalza Farone – sembra vittima di uno sdoppiamento di personalità in cui dimentica costantemente quello che fa rispetto a quello che ha detto in passato». Gollum, infatti, è un personaggio con una personalità sdoppiata, diviso tra il “buono” Sméagol, e il malvagio Gollum, incapace di trovare pace a causa della sua ossessione per l’Anello.

La risposta di Meloni

Dopo poco arriva la replica della premier: «Gollum è un personaggio de che fa di tutto per mantenere il potere. Io, per mantenere il potere, non sarò disposta a fare quello che ho visto fare a molti dei miei predecessori».

Articoli di POLITICA più letti
1.

La Lega porta in Senato il caso della macchina miracolosa teorizzata (forse) da Ettore Majorana. Il convegno criticato dal Cicap: «Non è scienza»

2.

Sondaggio Swg, le polemiche premiano Meloni-Schlein. Conte e Salvini sempre più lontani – I dati

3.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

4.

M5s: alla vicepresidenza spunta il nome di Baldino, ma il pressing di Marco Travaglio potrebbe cambiare le carte in tavola

5.

Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video

leggi anche
Calenda mozioni sfiducia ministri
POLITICA

Calenda e Meloni, prove di intesa sulle mozioni in vista del Consiglio europeo. Il governo chiede modifiche al testo e Azione accetta

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

Meloni: No lezioni su libertà di stampa dal M5s che scriveva liste di proscrizione cronisti sgraditi – Il video

Di Redazione
POLITICA

Meloni: Procedura infrazione Ue? Opposizione ci ha portato lì. Col Covid sprechi di ogni genere – Il video

Di Redazione
POLITICA

Piantedosi sulla bomba contro Ranucci: «È attacco a libertà di stampa, ma dare la colpa al governo è offensivo: con noi minacce in calo» – I video

Di Ugo Milano
POLITICA

Manovra, Giorgetti: Prosegue riduzione prelievo fiscale su famiglie – Il video

Di Redazione