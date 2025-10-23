Influencer nigeriani si danno un bacio sulla guancia su TikTok, condannati a sposarsi entro 60 giorni: «Sporco e immorale» – Il video

Si chiamano Basira Yar Guda e Idris Mai Wushirya e ora sono obbligati a unirsi per correggere quello che è stato considerato un gesto «sporco e immorale»

Per un bacio innocente sulla guancia davanti al mondo di TikTok, due giovani influencer nigeriani sono ora obbligati a sposarsi entro 60 giorni. Succede a Basira Yar Guda e Idris Mai Wushirya, accusati di aver pubblicato un video considerato «indecente» sui social e finiti davanti al tribunale islamico dello stato di Kano. Il giudice Halima Wali ha ordinato all’Hisbah, la polizia religiosa che fa rispettare la Sharia, di celebrare il matrimonio entro due mesi dalla sentenza emessa lo scorso lunedì 20 ottobre, minacciando sanzioni più gravi in caso di inadempienza. La misura, spiegano le autorità, si basa sul principio che un comportamento pubblico considerato immorale possa essere corretto attraverso l’unione matrimoniale, specialmente quando i protagonisti mostrano affetto in pubblico.

«Sporco e immorale»

Il caso ha suscitato forte scalpore in Nigeria e sui social. Nello stato di Kano, a maggioranza musulmana, la Sharia ha pari valore della legge civile, e l’Hisbah è incaricata di far rispettare norme religiose riguardanti moralità, comportamento pubblico e censura. Il video dei due influencer, diventato virale su TikTok, è stato bollato come «sporco e immorale» dal Kano State Film Censorship Board (l’organizzazione governativa dello stato che si occupa di censura), che ha condannato in particolare il bacio sulla guancia e le effusioni tra i due giovani. «Il tribunale ha ordinato alla Hisbah di sposare l’uomo e la donna perché, essendo innamorati, mostrano il loro romanticismo su TikTok», ha dichiarato all’Afp Baba-Jibo Ibrahim, portavoce giudiziario dello stato. Nel frattempo, i genitori dei ragazzi sono stati convocati e hanno dato il loro consenso all’unione.