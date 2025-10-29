Trump avvia la smobilitazione dall’Europa: «Via truppe da Romania, Bulgaria, Ungheria e Slovacchia». Quanti soldati Usa restano

L'Amministrazione Usa ha comunicato ufficialmente la decisione sui primi richiami agli alleati in Est Europa

Gli Stati Uniti hanno informato la Romania e i suoi alleati che ridurranno il numero di truppe schierate sul fronte orientale d’Europa. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest. «La decisione degli Stati Uniti è quella di sospendere la rotazione in Europa di una brigata che aveva elementi in diversi paesi della Nato», ha precisato il ministero, sottolineando che circa 1.000 soldati americani rimarranno schierati sul suo territorio dopo questa rivalutazione. Fonti ufficiali hanno spiegato che l’annuncio è stato dato dagli americani lunedì «nel quadro ufficiale della Nato». Dalla Romania saranno ritirati circa 800 soldati, di stanza nelle basi di Mihail Kogelniceanu, Deveselu e Câmpia-Turzi. Altri – non è noto al momento il numero – saranno richiamati dalle vicine Bulgaria, Ungheria e Slovacchia. La decisione arriva direttamente dalla Casa Bianca, e ha quindi effetto immediato, anche se sulla carta il Congresso potrebbe intervenire per modificarla. Non risultano toccati dalla decisione quindi, per il momento, né la Polonia né i Paesi baltici, in prima linea nel sostegno all’Ucraina e considerati tra i più esposti alle minacce militari di Vladimir Putin.

Il disimpegno firmato Trump e i timori in Europa

Ad oggi gli Stati Uniti hanno circa 84mila militari attivi in Europa, secondo recenti dati del Comando americano in Europa con sede a Stoccarda – anche se i numeri oscillano in base a esercitazioni e rotazioni di truppe. Da anni però gli Usa lasciano intendere di voler ridurre il loro impegno militare in Europa per concentrarsi soprattutto sulla sfida strategica di lungo termine con la Cina. Donald Trump ha cavalcato ruvidamente questo tema – caro al mondo MAGA – sia durante la cavalcata elettorale verso la rielezione che una volta tornato alla Casa Bianca. Il progetto va d’altronde di pari passo a quello di «asciugare» il sostegno militare e finanziario all’Ucraina. L’obiettivo è quello di fare in modo che siano sempre di più gli europei ad occuparsi della loro stessa sicurezza, così come quella di Kiev o di altri Paesi dell’area cui «tengono» particolarmente. Tra le cancellerie d’Europa nei mesi scorsi era serpeggiato il timore di un ritiro a tappe forzate, che avrebbe lasciato esposti soprattutto i Paesi del fronte Est. Anche per questo si sono affrettati a preparare piani credibili di rafforzamento dei loro sistemi di difesa, sino ad impegnarsi al vertice Nato di giugno a investire sino al 5% del loro Pil entro il 2035 in spese militari e complementari. Trump ha incassato felice, e lo stesso Pentagono ha spinto dietro le quinte per non precipitare le decisioni. Ma ora il dado è tratto, e il ritiro Usa inizia a prendere forma.