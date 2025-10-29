Zelensky non ha comprato un ranch da 79 milioni di dollari nel Wyoming

Il presunto annuncio di vendita proviene da "swanlandco.us", un dominio falso che imita il sito reale dell’agenzia Swan Land Company

Negli ultimi giorni sui social si è diffusa la notizia secondo cui il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avrebbe acquistato i vastissimi Pathfinder Ranches nel Wyoming, per la cifra di 79 milioni di dollari, tramite la società cipriota Davegra Ltd. Il presunto annuncio di vendita, mostrato nel filmato, proviene da un sito simile a quello dell’agenzia immobiliare americana Swan Land Company. Tuttavia, un’attenta analisi rivela che il sito è una copia recente creata per supportare la narrativa di disinformazione.

Per chi ha fretta

Un video virale accusa Zelensky di aver comprato i “Pathfinder Ranches” nel Wyoming per 79 milioni di dollari.

Il presunto annuncio di vendita proviene da “swanlandco.us “, un dominio falso che imita il sito reale dell’agenzia Swan Land Company.

“, un dominio che imita il sito reale dell’agenzia Swan Land Company. La versione autentica del sito è “ swanlandco.com “, online dal 2013: lì la proprietà risulta ancora “sale pending” , ovvero in trattativa.

“, online dal 2013: lì la proprietà risulta ancora , ovvero in trattativa. Il dominio falso è stato registrato solo sei giorni prima della pubblicazione del video.

della pubblicazione del video. Il contenuto riprende uno schema già visto in precedenti campagne di disinformazione russe

Nessuna prova collega Zelensky o la società Davegra Ltd. all’acquisto del ranch.

Analisi

Il video è stato pubblicato il 27 ottobre 2025 sull’account X @Follow360News e ha rapidamente superato centinaia di visualizzazioni, venendo poi rilanciato su Facebook e Instagram, arrivando fino in Italia. Nel filmato, una voce narrante sostiene che Davegra Ltd., una società cipriota di proprietà di Volodymyr Zelensky, ha acquistato i Pathfinder Ranches nel Wyoming, un terreno di oltre 916.000 acri. A supporto di tale narrazione, il video mostra schermate del sito “Swan Land Company”, l’agenzia immobiliare che avrebbe trattato la vendita.

La falsa copia del dominio

Tuttavia, il sito mostrato nel video, swanlandco.us, è un clone creato ad hoc per rendere credibile la vicenda. Il vero sito infatti risulta essere swanlandco.com. Le verifiche OSINT confermano che il dominio “.us” è stato registrato solo sei giorni prima della pubblicazione del video, mentre il “.com” esiste da 4675 giorni.

Il sito autentico, swanlandco.com, è online dal 2013 e riporta la proprietà come “sale pending”, cioè in trattativa, senza alcun riferimento a Zelensky o a Davegra Ltd.

Inoltre, quando si clicca su altre parti della pagina clone, si viene automaticamente reindirizzati al dominio reale “.com”, un trucco comune per rendere più credibile la copia.

Cosa c’è di vero

I Pathfinder Ranches sono una vera proprietà nel Wyoming, messi in vendita a 79,5 milioni di dollari tramite la Swan Land Company di Bozeman, Montana. La proprietà si estende effettivamente su un’area enorme oltre 900.000 acri, più grande dello Stato di Rhode Island. Tuttavia, nessuna agenzia immobiliare americana ha mai confermato l’avvenuta vendita, né risulta alcuna transazione con società legate a Zelensky o all’Ucraina. Nel video vengono anche menzionati i broker che avrebbero concluso l’affare, Scott Williams e Michael Swan. Questi sono realmente broker della compagnia Swan ma non hanno concluso l’affare dei Pathfinder Ranches. Infine, nel video viene citata la “Hall & Hall” come società intermediaria. Questa è realmente una compagnia americana che si occupa di real estate ma l’affare citato non compare negli elenchi delle vendite recenti e non la società non risulta in alcun modo coinvolta nella trattativa sui Pathfinders in corso.

Il legame tra Davegra e Zelensky

Anche se attualmente non è chiaro se Zelensky possieda ancora parti di Davegra, in passato era comparsa una connessione tra i due. Nei Pandora Papers (2021) la holding cipriota era collegata a Zelensky tramite la società Film Heritage, di cui lui e la moglie detenevano il 25%. Davegra, a sua volta, possiedeva Maltex Multicapital Corp., registrata nelle Isole Vergini Britanniche, con quote detenute anche dai fratelli Shefir e da Yakovlev. Non esistono tuttavia prove che Zelenski che abbia mai acquistato immobili negli Usa tramite questa società. Questa non è la prima volta che circolano accuse simili: in passato il presidente è stato bersaglio di fake news su presunti acquisti di proprietà di lusso in America, diffuse tramite social e account di disinformazione filo-russi.

Conclusioni

L’analisi delle fonti e dei domini mostra che nessuna compravendita tra Zelensky e i Pathfinder Ranches è mai avvenuta. Le prove a supporto della vicenda sono fabbricazioni facenti parte di una campagna di disinformazione online che mira a screditare la leadership ucraina.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta