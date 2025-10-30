Ultime notizie FemminicidiGazaJannik SinnerLegge di bilancioUcraina
ATTUALITÀBambiniCarcereInchiesteLazioRoma

Sesso durante un colloquio in carcere davanti al figlio minorenne, a processo detenuta di Rebibbia: «Atti osceni in luogo pubblico»

30 Ottobre 2025 - 22:30 Ugo Milano
embed
rebibbia carcere sala colloqui
rebibbia carcere sala colloqui
La detenuta è comparsa in tribunale per il processo avviato dopo la denuncia degli agenti

Una detenuta del carcere romano di Rebibbia è stata sorpresa a fare sesso con il marito all’interno della sala colloqui dell’istituto penitenziario. A interrompere l’amplesso sono stati gli agenti della polizia penitenziaria, che durante l’intervento hanno scoperto la presenza del figlio minorenne della coppia, giunto insieme al padre per far visita alla donna. L’episodio, avvenuto il 19 settembre 2024, è emerso solo in questi giorni, quando la detenuta è comparsa in tribunale per il processo avviato dopo la denuncia degli agenti. La donna è accusata di atti osceni in luogo pubblico, con l’aggravante della presenza di un minore.

Il rapporto sessuale nella sala colloqui del carcere

La detenuta, 37enne, era stata condotta nella sala colloqui per incontrare il marito e il figlio, venuti a farle visita. Nulla di opportuno, fino a quando le telecamere della stanza non hanno ripreso i due coniugi intenti a fare sesso, davanti agli occhi del figlio minorenne. Secondo le ricostruzioni degli agenti, l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni e la donna, sedendosi sopra di lui, avrebbe fatto lo stesso. Per dividere la coppia sono subito intervenuti due secondini di guardia.

Il caso della detenuta rimasta incinta mentre si trova in carcere a Vercelli

Il caso del rapporto sessuale interrotto a Rebibbia richiama un episodio analogo avvenuto pochi giorni fa nel carcere di Vercelli, dove una detenuta si è scoperta incinta. La donna, reclusa dal giugno 2024, potrebbe essere rimasta incinta dopo un rapporto con il compagno detenuto nella sezione maschile dello stesso istituto. Al di là delle considerazioni sulla gestione e la sorveglianza dei detenuti, l’episodio ha riacceso il dibattito sulla possibilità per le persone detenute di avere rapporti sessuali all’interno delle carceri italiane. Sperimentazioni di “stanze dell’affettività” per i carcerati sono già in corso in diversi istituti d’Italia, ma il sindacato della penitenziaria (Osapp) ammonisce: «Siamo al paradosso. Mentre il personale di polizia penitenziaria è abbandonato a se stesso tra violenze, aggressioni e croniche carenze di organico, l’amministrazione pensa a favorire le esigenze sentimentali dei detenuti». 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Scontro tra bus di studenti e un Suv a Treviso, morto l’85enne alla guida dell’auto: «Era senza patente». Ragazzi feriti e sotto shock

2.

Garlasco, Andrea Sempio e i soldi agli avvocati per le carte: cosa c’è nell’indagine per corruzione

3.

Garlasco, Roberta Bruzzone segnalata all’Ordine. Poi replica: «Mai fatta una diagnosi su Stasi»

4.

Garlasco, la paura dei Sempio in un audio: «Prendi 7mila euro e vai là subito. Non ce la facciamo più». Il padre di Andrea e la chiave dell’assegno – Il video

5.

Morto Evan Delogu, fratello 18enne della conduttrice Andrea: fatale una caduta in moto. Il dolore del padre: «Il cuore batte anche se non c’è più»

leggi anche
carcere
ATTUALITÀ

Si scopre incinta in carcere, ma è in cella da più di un anno. Il caso a Vercelli: «Qui ormai è Disneyland»

Di Giulia Norvegno
ATTUALITÀ

Niko Pandetta lascia il carcere per andare in comunità. L’annuncio del cantante neomelodico arrestato un anno fa a Milano – Il video

Di Ugo Milano
kevin pellecchia ultrà bus
SPORT

«Li abbiamo sfondati, ce danno omicidio». La conversazione shock tra gli ultras del Rieti dopo l’assalto al bus. Convalidato il carcere

Di Ugo Milano
don claudio burgio beccaria milano
ATTUALITÀ

I due preti indagati per le torture al carcere minorile Beccaria

Di Alba Romano
Alessia Pifferi
ATTUALITÀ

Alessia Pifferi vuole sposare la compagna di cella: «La chiama moglie». La nuova perizia in aula: «Bugiarda compulsiva, ma capace di intendere»

Di Ugo Milano