La risposta di Crosetto a Zakharova: «Non la conosco ma è irrilevante»

La replica del ministro della Difesa alla portavoce del ministero degli Esteri russo

«Non leggo mai cosa dice questa signora… Una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa». Lo afferma, in un colloquio con La Repubblica, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha esternato delle provocazioni contro l’Italia sul crollo della Torre dei Conti a Roma. «A parti invertite, cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare», prosegue Crosetto.

Così come, aggiunge il ministro della Difesa, «ogni giorno mi rattristo pensando ai 1.500 ragazzi, russi e ucraini, che muoiono per questa assurda guerra voluta dal suo capo». Da Vladimir Putin, perché è la Russia che «finora non ha mai dimostrato neanche la volontà di affrontare la pace, neanche quando le è stato offerto un tappeto rosso e si è parlato di cessione dei territori. Ma se loro mettessero fine alla guerra non ci sarebbe più necessità di aiutare una nazione invasa a vivere», conclude Crosetto.