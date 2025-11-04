Ultime notizie AccoltellamentiDonald TrumpJannik SinnerRomaUcraina
ESTERICrolliGoverno MeloniGuido CrosettoInchiesteLazioOmicidi colposiRomaRussiaSergej Lavrov

La risposta di Crosetto a Zakharova: «Non la conosco ma è irrilevante»

04 Novembre 2025 - 08:41 Alba Romano
embed
crosetto zakharova
crosetto zakharova
La replica del ministro della Difesa alla portavoce del ministero degli Esteri russo

«Non leggo mai cosa dice questa signora… Una microscopica parte, né rilevante né sofisticata come lo sono altre, della capacità di disinformazione russa». Lo afferma, in un colloquio con La Repubblica, il ministro della Difesa, Guido Crosetto. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha esternato delle provocazioni contro l’Italia sul crollo della Torre dei Conti a Roma. «A parti invertite, cioè se fosse crollato un pezzo di storia russa, importante per i russi, con la vita di una persona in pericolo, mi sarei sinceramente preoccupato e rattristato. Non mi sarebbe passato in mente di polemizzare», prosegue Crosetto.

Così come, aggiunge il ministro della Difesa, «ogni giorno mi rattristo pensando ai 1.500 ragazzi, russi e ucraini, che muoiono per questa assurda guerra voluta dal suo capo». Da Vladimir Putin, perché è la Russia che «finora non ha mai dimostrato neanche la volontà di affrontare la pace, neanche quando le è stato offerto un tappeto rosso e si è parlato di cessione dei territori. Ma se loro mettessero fine alla guerra non ci sarebbe più necessità di aiutare una nazione invasa a vivere», conclude Crosetto.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Donald Trump e i “giorni contati” di Maduro: il Venezuela, la Cia, i Marines e il rischio-Russia

2.

Sparisce con una lettera di addio, ma viene ritrovata: la storia di Yifat Tomer-Yerushalmi, la procuratrice dell’Idf responsabile della diffusione del video di abusi su detenuti palestinesi

3.

Zohran Mamdani diventerà sindaco di New York? I sondaggi, le minacce di Trump, il tifo di Obama e Ocasio-Cortez (col sogno Casa Bianca)

4.

«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione di Maria Zakharova. La Farnesina convoca l’ambasciatore russo

5.

L’inferno dell’unico sopravvissuto al disastro di Air India, la fortuna del posto 11A e la vita rovinata: «Non parlo più con nessuno» – Il video

leggi anche
zakharova torre dei conti
ESTERI

«Il crollo della Torre dei Conti? Colpa degli aiuti all’Ucraina». La provocazione di Maria Zakharova. La Farnesina convoca l’ambasciatore russo

Di Alba Romano
ATTUALITÀ

Il secondo crollo durante i soccorsi dei vigili del fuoco: i timori sull’operaio rimasto intrappolato – Il video

Di Ugo Milano
crollo fori imperiali
ATTUALITÀ

Le urla e il boato alla Torre dei Conti, il momento del cedimento ai Fori Imperiali – Il video

Di Ugo Milano