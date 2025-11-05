Regionali Campania, Sangiuliano rivisita il cappello di Trump in chiave partenopea: «Make Naples Great Again, basta inciuci deluchiani»

L’ex ministro della Cultura sfida il Pd citando il presidente americano e Ronald Reagan

Il cappellino rosso fuoco è quello che Donald Trump e i suoi sostenitori MAGA (Make America Great Again) hanno reso ormai inconfondibile e imitatissimo. È proprio da quel calderone conservatore d’oltreoceano che Gennaro Sangiuliano, capolista di Fratelli d’Italia alle Regionali in Campania, pesca il suo cappello con un testo rinnovato per un quarto: Make Naples Great Again. «Dopo anni di sinistra e di inciuci deluchiani vogliamo dare una nuova luce alla nostra Regione e al nostro capoluogo», si legge nel suo post su Instagram.

La ricetta americana in salsa napoletana: «Napoli può diventare grande»

È lo stesso ex ministro della Cultura, coinvolto ancora nell’apparentemente eterno caso che lo vede contrapposto alla ex collaboratrice Maria Rosaria Boccia, a citare direttamente Donald Trump: «Voglio abbracciare a pieno il motto del movimento MAGA statunitense, però dandogli un tocco partenopeo: Make Naples Great Again! Lavoriamo affinché Napoli e la sua provincia tornino ad essere grandi». Al Corriere del Mezzogiorno, Sangiuliano ha dato una spiegazione più completa della scelta: «È la rimodulazione in salsa napoletana dello slogan fortunato della campagna elettorale di Donald Trump. Tuttavia bisogna essere precisi. Il primo a coniare lo slogan “Make America Great Again” fu il grande Ronald Reagan e poi dopo di lui Trump. Io lo adotto qui a Napoli. C’è da fare Napoli grande, perché Napoli ha tutte le premesse per diventarlo».